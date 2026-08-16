（弗罗茨瓦夫综合电）曼联（Manchester United）星期六（8月15日）在波兰举行的最后一场季前热身赛中，2比4输给前主帅阿莫林（Amorim）领军的体育米兰（AC Milan），以一场败仗迎接新赛季正式比赛。

曼联曾依靠马圭尔（Maguire）和多尔古（Dorgu）的进球两度取得领先，但从巴黎圣日耳曼（PSG）转会到体育米兰前锋拉莫斯（Goncalo Ramos）及边锋楚克乌泽（Chukwueze）表现出色，双双贡献一个进球和两次助攻，在两度追平比分后又进两球，帮助阿莫林击败旧主。

体育米兰的另两个进球由新援西塞（Alphadjo Cisse）和奇克（Loftus-Cheek）攻入。

拉莫斯（前）进球后庆祝，左为攻入第四球的体米中场奇克。（路透社）

曼联本场防线漏洞多，队长费尔南德斯（Fernandes）还连续两场友谊赛射失罚球，被体米门将托里亚尼（Torriani）扑出。

这是曼联六场季前赛中的第二场失利。此前他们曾2比1击败体育马德里（Atletico Madrid），以1比1战平欧洲冠军巴黎圣日耳曼（PSG），不过也曾在首场季前赛0比1输给英冠球队雷克瑟姆（Wrexham）。

卡里克对发挥感到失望

曼联主帅卡里克赛后接受曼联官方采访时说：“总体来看，季前赛非常不错，我认为有很多积极的东西可以带走。

“但我们对今天的比赛感到失望。我们今天踢得不好，所以其中有一些原因。从某些方面来说，我们需要从中学习，需要改进，有些球员今天也只是刚开始获得比赛时间。”

结束在巴塞罗那（Barcelona）的租借期回归曼联的拉什福德（Rashford）在第60分钟替补上阵，完成回归曼联首秀。此前他一度被阿莫林在位时排除在阵容之外，并被租借至英超对手阿斯顿维拉（Aston Villa），之后又短暂租借效力巴塞罗那。

拉什福德结束对外租借，回归曼联后首次登场。（路透社）

卡里克指出：“很多球员都会因为这些出场时间变得更好。我们拥有一套不错的阵容，所以接下来需要做出一些决定。”

葡萄牙主帅阿莫林曾在执教曼联14个月后，于今年1月被解雇。卡里克最初以临时主帅身份接手球队，随后转正，并带领曼联在英超取得不错的第三名成绩。

阿莫林赛后对媒体打趣：你们想我吗？

阿莫林则在今年夏天成为体米新主帅，这也是他执教体米前三场友谊赛不胜后获得的首胜。他在赛后心情不错，和以前执教曼联时打过照面的媒体打招呼时问对方：“你们想我吗？”

后者回应：“是的，我们想念你的记者会。”结果阿莫林回答，“现在（记者会）比较无聊”，然后笑着离开。

曼联将在新加坡时间下星期六（22日）晚上的英超首轮对阵升班马赫尔（Hull）；体育米兰则在24日凌晨的意甲首轮对阵都灵（Torino）。