（伊斯坦布尔路透电）埃及球星萨拉赫（Salah）星期天（8月16日）凌晨完成自己代表特拉布宗体育（Trabzonspor）的正式比赛首秀。他在土耳其超级联赛揭幕战中替补登场，但球队最终被卡斯帕萨（Kasimpasa）1比1逼平。

特拉布宗体育上半场由萨维奥洛（Saviola） 破门取得领先，随后卡斯帕萨的贝内迪恰克（Bedenyczak）在下半场通过罚球扳平比分。

萨拉赫在效力利物浦（Liverpool）九个赛季后，以自由转会身份加盟特拉布宗体育。本场比赛第58分钟，在卡斯帕萨扳平比分后不久，他被替换登场。

这名埃及前锋出现在右边锋位置，帮助客队创造了几次进攻机会，但特拉布宗体育始终未能打入制胜进球。

特拉布宗体育主帅泰克（Tekke）赛后透露：“今天是一个令人遗憾的开局。这是一场我们必须赢下的比赛，但我们没能做到。下星期四（新加坡时间星期五，21日凌晨）真的非常重要，我们将在欧洲赛场进行一场比赛，而对手实力远强于我们。”

上赛季，特拉布宗体育获得土超第三名，并赢得土耳其杯冠军。他们下周中将在欧洲联赛附加赛首轮对阵匈牙利球队费伦茨城（Ferencvaros）。