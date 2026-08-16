（米兰综合电）曼市（Manchester City）旧将斯通斯（Stones）在代表国际米兰（Inter Milan）出场的首场比赛就成为球队英雄，攻入制胜球帮助国米以1比0击败皇家贝迪斯（Real Betis）。

在新加坡时间星期天（8月16日）凌晨结束的比赛中，身为英格兰国脚的斯通斯在第82分钟攻入制胜球，帮助意甲卫冕冠军国米击败西甲对手。

在曼市度过了九年岁月后，荣誉满载的斯通斯今夏转投国际米兰。这名32岁的后卫第70分钟替补登场，首次身披国米球衣上阵。

而斯通斯的英格兰国家队队友、“热刺”托特纳姆（Tottenham）后卫斯彭斯（Spence）也在当日凌晨加入国米阵营，取代今夏转会皇家马德里（Real Madrid）的荷兰飞翼邓弗里斯（Dumfries）。

国米宣布，斯彭斯永久转会加盟球队，与俱乐部签约至2031年6月30日。虽然没有公布转会费，但根据早些时候的报道，两家俱乐部已经就3000万英镑（约5192万元）的转会费达成协议，同时热刺还保留加了10%的二次转会分成条款。

此外，利物浦（Liverpool）中场琼斯（Jones）整个夏天也一直与国米传出“绯闻”。

招兵买马后，国米将在新加坡时间8月23日对阵蒙扎（Monza），开启新赛季的意甲卫冕之旅。