（尔湾综合电）澳大利亚选手拉妮·帕利斯特（Lani Pallister）新加坡时间星期天（8月16日）在泛太平洋游泳锦标赛中，力压美国泳坛传奇凯蒂·莱德基（Katie Ledecky），让后者首次在重大国际赛事的800米自由泳项目中失利。

另外，美国泳将凯特·道格拉斯（Kate Douglass）同日单日两破女子50米自由泳世界纪录，游出23秒19夺冠。

拉妮从出发后一路领先到底，最终以8分06秒10夺冠。凯蒂最后阶段全力追赶，但仍未能反超，以8分07秒26获得第二名。

这是本届泛太平洋锦标赛最后一个比赛日的一项惊人结果。自2012年以15岁之龄夺得奥运会800米自由泳金牌以来，凯蒂一直统治着这个项目，赢得13枚国际大赛金牌，其中包括四枚奥运金牌和七个世锦赛冠军。

加拿大天才少女萨默·麦金托什（Summer McIntosh）去年2月曾在美国一项较小型的国内赛事中战胜凯蒂，不过后者去年8月在新加坡举行的世锦赛还是力压萨默和拉妮夺冠，直到这次参加泛太平洋赛才在大赛落败。

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拉妮：没有凯蒂 女子长距离自由泳达不到如今高度

本周早些时候，拉妮已经在400米自由泳中首次击败凯蒂，随后又在1500米自由泳屈居凯蒂之后夺得亚军。

夺冠后，拉妮兴奋地拍打水面，并隔着泳道线得到了凯蒂的拥抱。在这次比赛拿下200米、400米、800米自由泳和女子4x200米自由泳接力赛冠军的拉妮赛后说：“凯蒂是一股如此强大的统治力量。

“如果没有她，女子长距离自由泳不会达到如今这样的高度。能够成为这段故事的一部分，基本上都是因为我们有机会去追赶凯蒂。”

凯特重夺女子50米自由泳世界纪录

另外在女子50米自由泳预赛，凯特以23秒49创造世界纪录，并在数小时后的决赛，她又将这一成绩提升了0.30秒。

凯特·道格拉斯重夺女子50米自由泳世界纪录，并将时间提高了不少。（法新社）

此前的世界纪录是她的美国队友格蕾琴·沃尔什（Gretchen Walsh）于6月28日在罗马创造的23秒55。而在那次比赛中，沃尔什打破的正是凯特在6月19日创造的世界纪录。

如今，凯特又将世界纪录夺了回来，23秒19的世界纪录成绩也提升了不少。格蕾琴在决赛中落后凯特多达0.55秒，以23秒74获得银牌。去年在新加坡的世锦赛夺冠的澳大利亚泳将梅格·哈里斯（Meg Harris）以23秒89获得铜牌。

不到半小时后，凯特又重返泳池，在女子200米蛙泳中以2分22秒57摘银。冠军由加拿大选手亚历珊娜·勒佩奇（Alexanne Lepage）以2分21秒73夺得。