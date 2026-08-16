（巴黎综合电）和泛太平洋游泳锦标赛一样，欧洲游泳锦标赛同样有世界纪录诞生，德国19岁小将利布曼（Liebmann）在新加坡时间星期天（8月16日）凌晨，将男子1500米自由泳原纪录提高了近四秒。

利布曼游出14分26秒79的全新世界纪录，比美国选手芬克（Finke） 两年前在巴黎奥运会上创造的原世界纪录，提升了3秒88，成为历史上第一个在此项目中游进14分30秒大关的男子选手。

日前已经在800米自由泳打破欧洲纪录摘金的利布曼在赛后说：“我真的太震惊了，这个成绩太不可思议了。我没想到自己能做到……我简直说不出话来。

“当我看到观众站起来时，我知道可能是欧洲纪录，也许是世界纪录，但我以为差距会很接近，所以有点想太多了。最后100米真的非常艰难，但当我看到14分26秒这个成绩时，真是不可思议。”

马尔尚首夺欧锦赛冠军

另外，两年前在巴黎奥运勇夺四金的东道主选手马尔尚（Marchand），这次再次在巴黎水上运动中心扬威。他摆脱伤病困扰，以1分51秒72在男子200米蝶泳夺冠，赢得个人首个欧洲锦标赛冠军。

由于6月法国全国锦标赛期间大腿受伤，马尔尚在本届欧锦赛中缩减了参赛项目。他在夺冠后说：“这是一个美妙的时刻。泳池里的气氛简直疯狂，我会记住很久。

“最后50米真的非常好。我认为这是我很长一段时间以来游得最好的50米，但这也说明，我或许本可以在开局阶段游得更快一些。”