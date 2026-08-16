（尔湾综合电）中国好手余依婷星期天（8月16日）在美国举行的泛太平洋游泳锦标赛中，在女子200米个人混合泳以0.02秒优势勇挫世界纪录保持者、加拿大名将萨默·麦金托什（Summer McIntosh）夺冠，并刷新赛会纪录。

余依婷几乎全程领先，并在最后的自由泳阶段顶住奥运冠军和世界冠军萨默的冲击，以2分07秒45夺冠。

她赛后说：“这次来比赛主要就是想比200米个人混合泳。说实话前三天过得有些艰难，一些项目的成绩没有达到预期，所以感觉信心也是一天低一天高。昨天100米蝶泳游完之后，我有点陷入自我怀疑。

“今天是最后一天，我知道自己的状态可能在往下走，所以我尽力把自己从昨天的情绪里拉出来、尽力去游……这次来之前并没有做特别调整，所以游出这个成绩还是很开心的。对于接下来的亚运会，我想我会更有信心，也会有更充分的预案。”

萨默在本届比赛发挥不算太出色，她此前在个人首项女子200米自由泳中不敌澳大利亚的拉妮·帕利斯特（Lani Pallister），获得亚军。随后她在400米个人混合泳中反弹夺冠，但在400米自由泳预赛中对节奏判断失误，未能进入决赛。

这次在200米个人混合泳，萨默在前三个泳姿结束后排名第三，最后阶段虽奋力追赶，反超最终获得铜牌的美国的亚历克斯·沃尔什（Alex Walsh，2分07秒66），但仍以2分07秒47获得银牌。

在夺冠后不久，余依婷又搭档万乐天、唐钱婷、程玉洁参加了女子4×100米混合泳接力决赛，她们联手游出3分56秒33，获得季军。东道主美国以3分50秒43刷新赛会纪录夺冠，澳大利亚夺亚军。

唐钱婷此前在女子50米蛙泳决赛中以29秒67的成绩夺金，是中国时隔29年再次在泛太平洋泳赛上夺冠。中国游泳队最后以2金、2银、3铜成绩结束这次比赛，名列奖牌榜第五。美国以19金、22银、9铜排名全场第一；澳洲以15金、11银、9铜排名第二。