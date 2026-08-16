（辛辛那提综合电）在新加坡时间星期天（8月16日）的辛辛那提网球大师赛男单次圈中，塞尔维亚“天王”乔科维奇（Djokovic）在高温高湿度天气下苦战超过两个半小时，最终以6比2、4比6、4比6意外不敌阿根廷对手蒂兰特（Tirante）出局。

乔科维奇曾在2023年第三次夺得辛辛那提赛冠军。本场对阵蒂兰特，作为三号种子的他轻松拿下首盘，但炎热的午后气温开始对他造成影响。他一度申请医疗暂停，用冰毛巾来降温，最后还是被世界第50位的蒂兰特连扳两盘，意外出局。

回顾比赛，乔科维奇说：“这是高温与高湿度共同造成的，种种不利因素叠加在一起，让情况变得更糟。”

高温天气让乔科维奇一度体力不支，只能低下身子以球拍撑地。（法新社）

作为24座大满贯冠军得主，此役是乔科维奇自温网半决赛不敌意大利好手辛纳（Sinner）后，时隔一个多月重返赛场的首场比赛，但他没能以赢球宣告王者归来。

接下来，39岁的乔科维奇将争取在8月30日开打的美国网球公开赛前恢复状态，同时也承认自己可能是最后一次参加辛辛那提赛。“看来不幸的是，我不会再回来这里参赛了。”

蒂兰特则形容这是自己职业生涯最重要的一场胜利。“我成功控制住了面对诺瓦克（乔科维奇）这样的传奇球员时的紧张情绪。一切压力都非常大。”

兹维列夫男单晋级 亚历山德拉挺进女单第三轮

男单头号种子、德国好手兹维列夫（Zverev）则有惊无险地取得开门红，以3比6、6比3、6比3逆转英国选手诺里（Norrie）。比赛历时2小时45分钟，直到当地时间凌晨2时15分才结束。

兹维列夫曾在五年前夺得辛辛那提赛冠军，此番希望在俄亥俄重拾状态，摆脱上周加拿大大师赛早早出局的阴霾。

兹维列夫说：“我需要找回比赛节奏。加拿大赛之后，我的信心并不在最佳状态。第一盘打得不好，但后两盘的水平很高，我对此感到满意。”

女单赛场方面，菲律宾新星亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala）晋级第三轮。她在对阵罗马尼亚选手埃琳娜-加布里埃拉·鲁塞（Elena-Gabriela Ruse）时，一度以6比1、3比0领先，对手后来因脚踝伤势退赛，让亚历山德拉顺利晋级。

谈到这场胜利，本月在华盛顿夺得个人首个国际女子网球协会（WTA）冠军的亚历山德拉坦言：“我当时打得很好，也非常专注。我努力让自己始终保持最佳竞技状态。”

谈到对手，她表示惋惜：“以退赛的方式结束比赛，并不是希望看到的结果，伤病并不好受。”

亚历山德拉下一轮将迎战九号种子、美国选手阿曼达·阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。