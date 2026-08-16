法国图卢兹队在乌节路*SCAPE以21比12击败中国的杭州经纬队，于星期天（8月16日）加冕国际篮联（FIBA）三人篮球新加坡挑战赛的冠军。

这支由乔科（Djoko）、兰博特（Rambaut）、塞格拉（Seguela）和苏哈德（Suhard）组成的法国男子球队，在小组赛中以全胜战绩出线，随后在复赛中以18比10力克菲律宾的卡洛奥坎（Caloocan），并在半决赛中以17比14战胜荷兰的阿姆斯特丹，挺进决赛。

决赛开局，杭州队虽然紧咬比分，但图卢兹队在进攻端多点开花。兰博特、乔科和塞格拉轮流得分，帮助球队将领先优势扩大到10比5后掌握场上主动，顺利夺冠。

对于苏哈德和图卢兹队来说，他们首次到访新加坡便留下了难忘的回忆。苏哈德说：“这里真的很棒，这是我们第一次来新加坡，整个赛事的组织工作堪称完美。我能感受到这座城市非常热爱篮球，所以在这里打比赛的感觉好极了。”

由徐端阳、钟镇宇、奥法和扎希德（Zahid）组成的我国男队，则在星期六（15日）的两场小组赛中，分别以10比22输给荷兰阿姆斯特丹合作银行（Amsterdam RABOBANK）队，以及16比17遗憾输给巴林的席夫（Seef）队，没能晋级淘汰赛。

本次新加坡挑战赛是今年在新加坡举办的第二场国际篮联三人篮球挑战赛。在此之前，今年6月在*SCAPE 举办了首届“狮城挑战赛”，当时由比利时安特卫普（Antwerp）队夺冠。

随着新加坡挑战赛落幕，在我国持续四天的国际三人篮球盛宴画上了句号。本次活动还涵盖了女子系列赛新加坡站，共吸引了4500多名球迷到场观战。

在新加坡挑战赛之前举行的女子系列赛中，荷兰25岁以下（U25）女队在星期五（14日）的决赛中历经加时赛击败斯洛文尼亚，夺得了这项赛事的冠军。我国两支女队都无缘从小组赛出线。

接下来，所有的焦点都将转向在新加坡举办的2027年国际篮联三人篮球世界杯，这将是东南亚国家首次举办这一三人篮球领域的巅峰盛事。

这项为期七天的赛事将于2027年6月举行，届时全球最顶尖的40支男女球队将齐聚狮城。