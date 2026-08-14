在新加坡时间星期天（8月16日）晚的英格兰社区盾比赛中，上季英超冠军“炮兵”阿申纳（Arsenal）在开场24秒就闪电破门，创造赛事最快进球纪录。加上新援佐利斯（Tzolis）两送助攻，炮兵最终以3比0轻取上季英足总杯冠军曼市（Manchester City），时隔三年再夺得社区盾冠军。

英格兰社区盾比赛已有上百年历史，是新赛季开始前的一大重头戏。本届赛事，因赛事传统举办地温布利球场举办演唱会，比赛时隔20年再度移师威尔士加的夫的千禧球场。

炮兵开场24秒破门

开场第24秒，阿申纳就闪击破门。左卫卡拉菲奥里（Calafiori）接到中场小将刘易斯—斯凯利（Myles Lewis-Skelly）的直塞传球后，左脚推射攻破唐纳鲁马（Donnarumma）把守的龙门，取得梦幻开局。

ARSENAL STRIKE IN THE FIRST MINUTE OF THE MATCH AGAINST MAN CITY 😱 pic.twitter.com/XnRhfjVdQ8 — ESPN FC (@ESPNFC) August 16, 2026

卡拉菲奥里（红衣）开场仅24秒就完成破门，创造赛事历史最快进球。（法新社）

双方在夏季都增强了中场硬度，炮兵从纽卡斯尔（Newcastle）挖来巴西国脚吉马良斯（Guimares），而曼市从诺丁汉森林（Nottingham Forest）引入英格兰中场安德森（Anderson）。

曼市新援安德森（左）此役送出几记不错的传球，但整体在中场的存在感一般。（路透社）

两名新援此役均为首发，而双方在中场位置的对抗也非常强硬。率先丢球后，曼市尝试组织进攻，但炮兵防线落位极快，并且坚决展开高位压迫，用频繁反抢来切断曼市的进攻。

从纽卡斯尔来到阿申纳后，巴西国脚吉马良斯（右）与英格兰中场赖斯组成炮兵的中场双引擎，效果显著。（路透社）

不过，曼市过后依靠右路攻势获得起脚机会，但中场福登（Foden）的高质量远射被炮兵门将拉亚（Raya）奋勇扑出。拉亚在今夏的世界杯随西班牙夺冠，虽然在美加墨没有出场机会，但还是保持不错的竞技状态。

到了第28分钟，炮兵扩大领先优势。队长厄德高（Odegaard）传中后，希腊新援边锋佐利斯头球摆渡，前锋哈弗茨（Havertz）近距离甩出头槌，门将唐纳鲁马虽然碰到了球，但还是无力回天。

Kai Havertz makes it two for the Premier League Champions ‼️ pic.twitter.com/T95a8V3KhJ — ESPN FC (@ESPNFC) August 16, 2026

曼市门将唐纳鲁马（绿衣）虽然扑到了阿申纳前锋哈弗茨（红衣）的头球，但由于距离太近，足球还是打在他身上后滚进龙门。（法新社）

上半场尾声阶段，曼市对炮兵龙门展开猛攻，但中锋哈兰德（Haaland）的低射被拉亚扑出后，边锋多库（Doku）的攻门又被炮兵右卫怀特（White）舍身挡出。曼市只能以0比2进入中场休息。

曼市前锋哈兰德（蓝衣）此役遭到针对性盯防，没有获得太多机会，在第53分钟就被换下。（路透社）

炮兵下半场再闪击破门

易边再战，炮兵再次闪击破门。第48分钟，佐利斯又送助攻，厄德高在罚球点附近得球后摆脱曼市后卫，随后又晃倒唐纳鲁马，轻松推射空门得手，将优势扩大到三球。

ARSENAL WASTING NO TIME IN THE SECOND HALF ⚡



A two assist performance for Christos Tzolis and Martin Odegaard makes it 3-0 against Man City ‼️ pic.twitter.com/GxSsdj4DP6 — ESPN FC (@ESPNFC) August 16, 2026

炮兵队长厄德高（红衣中）的进球彻底终结了比赛悬念，曼市随后也撤下不少主力队员。（路透社）

相比之下，在今夏多名主力球员离队、且功勋主帅瓜迪奥拉（Guardiola）离任后，曼市似乎有些找不到方向，不仅地面传球配合的默契度不佳，边路传中也没能制造出好机会，被炮兵继续掌控比赛节奏。

随着比赛逐渐失去悬念，双方也放缓了进攻节奏。曼市虽然控球率占优，但进攻无力，被炮兵防守队员一次次轻松化解，最终只能吞下失利苦果。

新季英超星期六开赛 炮兵揭幕战对考文垂

值得一提的是，炮兵上次在社区盾夺冠是2023年，击败的对手同样是曼市。目前，炮兵是社区盾历史上，夺冠次数第二多的球队（18次），仅次于曼联（Manchester United，21次）。而曼市曾七次夺冠，上一次是2024年击败曼联。

炮兵上季夺得英超冠军后，在休赛期进一步进行补强，并且老队员基本没有流失，主帅阿特塔（图）的新赛季预料大有可为。（法新社）

英超联赛将在星期六（22日）开启新赛季，由卫冕冠军阿申纳主场对阵升班马考文垂（Coventry）。而曼市的首轮对手将是伯恩茅斯（Bournemouth），在执教10年的瓜迪奥拉离开后，曼市新帅马雷斯卡（Maresca）的带队能力还须进一步检验。