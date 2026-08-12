（利雅得综合电）葡萄牙球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）透露，未来一年很可能是他职业生涯的最后一年，暗示他可能在赛季结束后退役。



这名41岁的葡萄牙队长是史上荣誉最丰富的球员之一。自2002年在里斯本竞技（Sporting）完成职业首秀以来，他已随曼联（Manchester United）、皇家马德里（Real Madrid）、尤文图斯（Juventus），以及目前的东家、沙特阿拉伯豪门艾纳斯（Al-Nassr）赢得了多项冠军奖杯，也拿下五座金靴奖及一座欧洲足球锦标赛冠军，但没能拿下世界杯冠军。

沙特超级联赛刚开始新赛季，而他和艾纳斯的合约在明年6月，也就是在赛季结束后到期。

罗纳尔多星期天（8月16日）在时尚杂志“Vogue”刊登的采访中说：“这很可能是我踢球的最后一年了，我希望能留下非凡的传奇。”



在这名前锋长达20多年的职业生涯中，他已为俱乐部和国家队攻入976球，正向1000球迈进。



“我有太多事情要忙，很难只挑出一件来说。因为足球（退役后）可能会留下一片巨大的空白，你必须通过各种方式来填补时间，而不仅仅是依靠某一种方式。



“此外还要享受更多乐趣，多去旅行，观看并参与我非常喜欢的板式网球（padel）运动，继续享受我所赢得的——也就是我们共同赢得的这一切。毕竟，这25年来付出了（我）巨大的牺牲。”



罗纳尔多8月11日在葡萄牙卡斯凯什与相伴多年的伴侣乔治娜·罗德里格斯（Georgina Rodríguez）完婚，而这次访问在他结婚前五天举行。

除了他预告可能要结束职业生涯，“绝代双骄”的另一名球员——阿根廷球星梅西（Lionel Messi）也对自己的职业生涯前景表达了不确定性。

梅西在上周早些时候表明，在父亲豪尔赫（Jorge）去世后，他不确定自己还能继续踢多久。