（巴塞罗那综合电）据巴塞罗那消息人士星期天（8月16日）透露，西甲冠军巴塞罗那（Barcelona）与英超豪门队曼市（Manchester City）已就西班牙中场大将罗德里（Rodri）的转会费达成一致。

这名刚刚在美加墨世界杯上荣获最高荣誉金球奖的30岁中场将以约7500万欧元（约1亿1010万新元）加盟西家球会。

这名消息人士称：“未来几天，球会将会发表正式声明，这笔转会也将正式完成。”

据《天空体育》报道，罗德里此前就已经答应加盟巴塞四年，并将在下周前往诺坎普（Nou Camp）完成转会事宜。

罗德里在曼市效力的七个赛季里，共代表球队出场298次，帮助曼市赢得12项重要赛事冠军，包括四座英超冠军、两座英格兰足总杯冠军、三座英格兰联赛杯冠军，以及一座欧冠冠军。

罗德里于2019年以6280万英镑的转会费，从西甲球队体育马德里（Atletico Madrid）加盟曼市，当时这笔交易创下球会的转会费纪录。他与曼市的合同还剩下一年，曼市也一直希望能与他续约，但罗德里本人更倾向于回家乡西班牙踢球。

在协助“斗牛士”西班牙国家足球队夺得世界杯冠军后，罗德里一度与另一家西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）传出绯闻，但随着皇马与罗德里的谈判一直停滞不前，巴塞罗那成功趁虚而入，说服罗德里加盟。

但据悉巴塞罗那此前曾两次报价求购罗德里，均遭到曼市拒绝，双方星期天才终于达成协议。

罗德里也将继戈登（Gordon）、阿德耶米（Adeyemi）和比西乌（Bisiwu）之后，成为巴塞罗那今夏的又一名重要引援。

此外，巴塞罗那预计也将在未来几天完成坎塞洛（Cancelo）的转会。这名葡萄牙后卫上赛季由沙特球队希拉尔（Al Hilal）租借加盟巴塞罗那，如今有望正式转会。值得一提的是，他也曾是曼市球员。