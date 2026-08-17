（朗斯综合电）在新加坡时间星期一（8月17日）凌晨结束的法国超级杯中，刚夺得欧洲超级杯冠军的巴黎圣日耳曼（PSG）在近半场时间多一人作战的情况下，客场以0比1不敌由新帅执教的上季法国杯冠军朗斯（Lens），无缘在五天内赢得第二座奖杯。

这是大巴黎新赛季在国内赛场遭遇的首场失利。他们四天前才刚在欧洲超级杯以2比1击败阿斯顿维拉（Aston Villa），赢得新赛季首座冠军奖杯。朗斯上赛季在法甲排名第二，并在法国杯决赛中以3比1击败尼斯（Nice）夺冠，因而获得本届法国超级杯参赛资格。

本场比赛充满戏剧性，两队最终都以10人完成比赛。朗斯第32分钟把握大巴黎后防漏人的机会，由托万（Thauvin）快速插上后近距离推射破门，以1比0领先。

然而，领先的朗斯却在第39分钟遭遇重创，安东尼奥（Antonio）因飞铲大巴黎新援阿克利乌什（Akliouche）而被红卡罚下，接下来的时间被迫以10人应战。

不过，人数占优的大巴黎始终未能将优势转化为进球，鲁伊斯（Ruiz）第76分钟虽一度在12码附近低射破门，但视频助理裁判（VAR）确认越位在先，进球被判无效。

大巴黎的追分势头在第87分钟进一步受挫，替补登场的努诺·门德斯（Nuno Mendes）在无球状态下肘击敌将面部，被主裁判直接出示红卡驱逐出场，双方重新回到人数均等的局面。最终，朗斯将1比0的优势保持到终场，爆冷击败大巴黎夺冠。

大巴黎无缘五连冠

巴黎圣日耳曼主帅恩里克（中）虽对赛果感到遗憾，但仍祝贺对手朗斯夺冠。（法新社）

这是朗斯队史第二次夺得法国超级杯冠军，此前他们曾在1998年赢得这项赛事；大巴黎则无缘写下自2022年以来的法国超级杯五连冠。

大巴黎主帅恩里克（Enrique）赛后坦言：“我认为我们应该得到更多，但我必须祝贺朗斯——他们赢了，而且踢得非常好，一如既往地保持了高昂的斗志。我们踢了一场非常精彩的比赛，但我们运气欠佳。”

大巴黎将在下星期一（24日）回到法甲赛场，主场迎战雷恩（Rennes）展开卫冕征程。不过，门德斯将因本场红卡停赛，球队也必须尽快从这场意外失利中调整过来。