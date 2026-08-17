（利物浦综合电）法国后卫雅凯（Jacquet）在代表利物浦（Liverpool）的首场比赛中取得进球，帮助“红军”星期天（8月16日）在安菲尔德球场举行的季前热身赛中以2比0击败意甲球队科莫（Como），为新赛季备战画下圆满句点。

利物浦早在今年1月便与当时还在效力法甲球队雷恩（Rennes）的雅凯达成协议，但这笔转会于7月1日才正式完成。

不过，由于膝盖一直受到轻伤困扰，雅凯直到本场比赛才首次代表利物浦出战。

利物浦与科莫进行了一日双赛的较量，第一场热身赛在星期天上午于AXA训练基地闭门进行，双方以0比0收场，但傍晚移师安菲尔德球场，利物浦则获得了2比0的胜利。

利物浦的首个进球出现在第23分钟，当时弗林蓬（Frimpong）在右路完成一次精彩突破，哈克波（Gakpo）接应后成功破门，帮助球队先拔头筹。

上半场结束前一分钟，利物浦已获得第二个进球。哈克波再次扮演关键角色，开场就表现抢眼，多次作出精准拦截的雅凯在第44分钟接应哈克波的传中后，于门前轻松推射破门。

这名法国21岁以下国脚在中场休息后被另一名首次亮相的新援阿劳霍（Araujo）换下。

伊拉奥拉满意两新援表现

红军新帅伊拉奥拉（Iraola）赛后接受利物浦官方社交媒体采访时说：“我认为雅凯表现得非常出色。

“阿劳霍替补上场后的表现也非常好。当两名新球员在首秀中都有这样的发挥时，这无疑是一件令人高兴的事情。”

伊拉奥拉也特别称赞了弗林蓬的表现，他说：“弗林蓬踢满了90分钟。他在右后卫的位置上不仅能够为球队创造进攻机会，在防守端也很好地完成了自己的任务。所以，我认为后防线整体都有不错的表现。”

下半场比赛相对沉闷，利物浦距离进球最近的一次是赫拉芬贝赫（Gravenberch）射门击中横梁。

伊拉奥拉坦言：“上半场的表现明显比下半场更好，但至少我们保持了良好的组织和冷静的心态，并最终以2比0完成比赛，同时实现零封。我认为，在新赛季开始之前，我们需要这样的感觉。”

红军新帅季前热身赛战绩一般

随着这场比赛结束，利物浦的季前热身也告一段落，伊拉奥拉的战绩为三胜一和二负。他们在本月初相继败给了利兹（Leeds）和摩纳哥（Monaco）。

他们将在星期天（23日）的新赛季英超序幕战中客场挑战纽卡斯尔（Newcastle）。