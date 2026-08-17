（英国综合电）瑞典撑杆跳名将杜普兰蒂斯（Duplantis）星期天（8月16日）在伯明翰举行的欧洲田径锦标赛上再次登顶，以6米15的成绩夺得个人第四个欧洲冠军，同时刷新自己两年前保持的赛会纪录。

在座无虚席的亚历山大体育场里，超过2万3000名观众见证了这场田径盛宴。26岁的杜普兰蒂斯在经历左大腿伤势后重返赛场，并在撑杆跳决赛中击败希腊劲敌卡拉利斯（Karalis），再次夺冠。

两人从5米55开始一路较量至6米以上，当横杆升至6米时，首次尝试均失败的两人第二次才完成过杆。来到6米10，杜普兰蒂斯顺利通过，而卡拉利斯第一次尝试失败，第二次尝试才过关。

杜普兰蒂斯随后再跃过6米15，刷新了自己在两年前创造的6米10赛会纪录。随着卡拉利斯挑战6米20失败，杜普兰蒂斯最终没有继续挑战个人第16项世界纪录（6米31），而是选择收起撑杆，以6米15的最终成绩收获冠军。

这是杜普兰蒂斯斩获的第四枚欧锦赛金牌，他还拥有两枚奥运金牌、三枚室外世锦赛金牌和四枚室内世锦赛金牌。他说：“又一枚奖牌，我没什么可抱怨的。我很高兴能赢得比赛，今晚的胜利足够了。这周我过得很愉快。这已经是我连续第四次获得这项赛事的冠军了，真是太不可思议了。”

他坦言：“我年纪不小了，时间过得飞快，所以我尽量不把这一切视为理所当然，而是尽情享受比赛。每次踏上赛道，我都想留下自己的印记，创造一些前所未有的成就，所以打破这项锦标赛纪录的感觉真的非常棒。”

英国短跑名将迪娜成欧锦历史奖牌最多运动员

由艾米·亨特（左起）、扎内尔·休斯、迪娜·阿舍-史密斯与杰里迈亚·阿祖组成的英国队，成功夺得4×100米混合接力赛金牌。（法新社）

同一天，英国短跑名将迪娜·阿舍-史密斯（Dina Asher-Smith）也写下历史。她随英国队赢得4×100米混合接力金牌后，个人在欧锦赛的金牌数增至八枚、奖牌数达到11枚，成为赛会历史上获得奖牌最多的运动员。

30岁的迪娜与队友艾米·亨特（Amy Hunt）、杰里迈亚·阿祖（Jeremiah Azu）和扎内尔·休斯（Zharnel Hughes）携手在4×100米混合接力中跑出39秒97的成绩打破欧洲纪录，以明显优势击败德国和西班牙夺冠。

迪娜的队友艾米同样成为本届赛事的大赢家，她此前已经拿下女子100米、200米以及4×100米接力冠军，个人单届赛事金牌数达到四枚。