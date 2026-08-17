（巴黎综合电）法国泳将马尔尚（Marchand）星期天（8月16日）在家门口举行的欧洲游泳锦标赛上，在甚少参加的男子400米自由泳项目中，轻松夺得个人本届赛事的第二枚金牌。

这名四届奥运冠军此前已斩获男子200米蝶泳金牌，以及男子4x200米自由泳接力赛银牌。他在男子400米自由泳中以3分43秒14的成绩，领先匈牙利选手帕帕伊（Papai）1.32秒夺冠；铜牌则由世界纪录保持者、德国选手卢卡斯·梅尔滕斯（Lukas Martens）获得。

马尔尚赛后说：“基本上，在前200米我尽量不去想其他事情，后来我意识到其他选手会奋起直追，所以我开始逐渐加大蹬腿力度。我看得出来自己领先很多，观众的欢呼声也给了我很大的鼓舞，我充分利用这股能量。不过最后25米游得有点吃力。

“这对我来说是一场全新的比赛，所以我非常享受。我觉得我还有很多可以改进的地方，但作为400米自由泳的欧洲冠军，我已经非常满意了。”

当天晚些时候，他还帮助法国队在男子4x100米混合泳接力赛中获得铜牌。

马尔尚（左二）刚称霸男子400米自由泳，又带领法国队夺下男子4x100米混合泳接力赛铜牌。（法新社）

马尔尚是2024年巴黎奥运会的明星选手之一，当时他赢得200米蝶泳、200米蛙泳，以及200米和400米个人混合泳的金牌。由于仍在从大腿伤势中恢复，他在本届欧锦赛上减少参赛，也不参加最拿手的200米个人混合泳项目。

英国登顶游泳奖牌榜

星期天也是游泳欧锦赛的最后一天，英国再斩获两枚金牌，最终以八金二银四铜、14枚奖牌的总成绩位居奖牌榜榜首。

女泳将凯安娜·麦金尼斯（Keanna Macinnes）赢得女子200米蝶泳冠军，随后又帮助英国队在女子4x100米混合泳接力赛中，力压日前打破女子50米仰泳世界纪录的19岁小将莎拉·柯蒂斯（Sara Curtis）坐镇的意大利队，夺得冠军。

莎拉·柯蒂斯（左三）带领的意大利队，在女子4x100米混合泳接力赛不敌英国队，屈居亚军。（路透社）

意大利最终以六金八银六铜，共20枚奖牌位列全场第二。