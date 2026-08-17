（辛辛那提综合电）女单头号种子阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）以6比2、7比6（2）艰难战胜塔莉亚·吉布森（Talia Gibson），在新加坡时间星期一（8月17日）耗费了六个赛点才晋级辛辛那提网球赛女单32强。

在狂风肆虐的大看台球场上，来自澳大利亚的塔莉亚在第二盘第12局顽强挽救了五个赛点，而阿丽娜最终在比赛时间逼近两小时才打出制胜分，锁定胜局。

这名白罗斯球星说：“我超级累，这天气太疯狂了，塔莉亚打得非常好，她在第二盘表现得更具攻击性。

“她给我的发球局施加了更多压力。很高兴我保持了冷静，并直落两盘赢下了比赛。”

阿丽娜曾在2024年夺得过辛辛那提公开赛冠军，她希望通过本站比赛为美国网球公开赛做好充分的热身准备，并在美网力争夺得她今年的首个大满贯冠军。

她在2026年已经赢得了三个冠军，但自今年3月的迈阿密赛后就陷入了冠军荒。

与她一同晋级32强的还有两名现役大满贯得主——澳网冠军叶莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）和法网冠军米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）。

中国两“金花”晋级32强 谢尔顿爆冷出局

另外，中国金花王欣瑜以3比6、6比1、6比4逆转击败克罗地亚好手唐娜·维基奇（Donna Vekic），闯入32强挑战世界排名第一的阿丽娜。

另一名中国女将王曦雨也上演逆转好戏，她以3比6、6比2、6比2击败2021年美国公开赛女单亚军莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez），成功晋级。

男单方面则在首圈爆出惊天冷门。刚刚在加拿大网球公开赛实现卫冕的谢尔顿（Shelton）在首场比赛中便被葡萄牙球员法里亚（Jaime Faria）淘汰。

尽管在第二盘一度以4比1领先，但这名世界排名第六的美国名将没能拿下，被法里亚追上，最终以4比6、4比6的比分两盘败北。