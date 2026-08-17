（马尔默综合电）2026年世界乒乓球职业大联盟（WTT）欧洲大满贯赛星期天（8月16日）于瑞典落幕，中国名将王曼昱和法国好手费利克斯·勒布伦（Felix Lebrun，小勒布伦）分别夺得女单和男单冠军，为本届赛事画下句点。

女单决赛上演中国内战，头号种子王曼昱经过六局激战，以12比10、11比3、9比11、12比10、10比12及11比5击败队友王艺迪，成功收获个人第三个WTT大满贯女单冠军。

这是王曼昱继去年在马尔默获得亚军后，再次站上这项赛事的女单决赛舞台，这一次，她没有再留下遗憾。双方开局便展开激烈争夺，王曼昱凭借稳定的衔接和落点控制，先以12比10与11比3连下两局，但王艺迪迅速调整战术加强正手进攻，以11比9扳回一局。

第四局成为比赛转折点。双方一路战至10平，王曼昱顶住压力连续拿下关键分，以12比10险胜，将大比分扩大至3比1，率先拿到冠军点。背水一战的王艺迪第五局再次以12比10胜出，但王曼昱决胜阶段稳住阵脚，通过改变击球节奏重新掌握主动，以11比5锁定胜局。

王曼昱赛后说：“我觉得今晚我们都发挥出最佳水平。即使遇到困难，我也能保持专注和决心。进入第四局时，我能感觉到比赛的势头开始向王艺迪倾斜，她的正手击球非常有威胁，尤其是在7比2领先的时候。但即使落后，我一直在想办法限制她的正手进攻，最终成功扭转局势，拿下关键的一局。”

她也认为，这次欧洲之旅让她收获颇丰，尤其是面对一些过去较少交手的对手时，积累宝贵经验。“随着比赛进行，我遇到许多从未交手过、或者很少碰面的对手。我的心态和想法虽然时有起伏，但我始终能够克服这些波动，最终以一场胜利结束这段旅程。”

勒布伦首次在WTT大满贯封王

19岁的费利克斯·勒布伦（图）力克日本劲敌张本智和，成功夺得生涯首个WTT大满贯男单冠军。（法新社）

男单决赛则由19岁的小勒布伦对阵日本名将张本智和，两人此前都曾在WTT大满贯男单决赛失利，因此都渴望首次捧起这项赛事的最高荣誉。

小勒布伦开局便展现出强劲攻势，以11比5和11比8拿下首两局。尽管张本智和随后展开反扑以11比5扳回一局，但小勒布伦第四局顶住压力以11比9拿下这局，并在第五局兑现第三个赛点下，同样以11比9取胜，职业生涯首次夺得WTT大满贯男单冠军。

他说：“我感觉棒极了。赢得冠军真的很难，更别说大满贯了，所以我非常开心，也为自己和我的团队感到骄傲。我非常享受在这里、在观众面前比赛。我觉得自己在决赛中投入很多精力，也发挥出最佳水平，所以我对这场比赛和整个赛事都非常满意。”

除了在男单封王外，他此前还与大三岁的哥哥艾利克斯·勒布伦（Alexis Lebrun）拿下男双冠军，成为本届赛事唯一的“双冠王”。中国的林诗栋和蒯曼则在较早前卫冕混双冠军，让中国最终以两座冠军结束本站赛事；女双则由日本组合早田希娜与张本美和拿下。