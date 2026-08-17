（伯明翰综合电）英超球队阿斯顿维拉（Aston Villa）即将签下意甲帕尔马（Parma）门将、日本国脚铃木彩艳，让原有门将马丁内斯（Martinez）的未来愈发不确定。

铃木彩艳一直是维拉的重要引援目标之一。据意大利知名记者罗马诺（Romano）报道，铃木彩艳已在维拉接受体检，转会费约为3000万欧元（约4440万新元），外加500万欧元的浮动条款。

铃木彩艳此前与法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）传出“绯闻”，但最终未能成行，据报原因可能是他的经纪团队临时提高佣金，以及球员本人担心得不到主力位置，最终他没能登陆法甲，将转而投入维拉怀抱。

23岁的铃木彩艳出生于美国，但通过母亲的血统获得代表日本出战的资格，并在今年世界杯上代表日本出战了全部四场比赛。这名23岁的门将自2024年从日本J联赛球队浦和红钻加盟帕尔马以来，已代表球队出场59次。

马丁内斯料加盟尤文

按照维拉的原计划，若阿根廷门将马丁内斯离队，球队便会启动铃木彩艳的交易，但如今球队已率先敲定铃木彩艳加盟的情况下，33岁的马丁内斯很可能转投意甲尤文图斯（Juventus）。

马丁内斯曾在2022年随阿根廷队夺得世界杯冠军，并在今年世界杯上收获亚军。他于2020年以1700万英镑（约2940万新元）身价从阿申纳（Arsenal）加盟维拉，迄今已代表球队出场256次，并帮助球队在今年5月夺得欧洲联赛冠军，终结了俱乐部长达30年的冠军荒。

在帮助阿根廷赢得2022年世界杯后，马丁内斯在今年的美加墨世界杯也发挥出色，但未能帮助球队实现卫冕。（法新社）

马丁内斯缺席了上星期四（8月13日）维拉不敌巴黎圣日耳曼（PSG）的欧洲超级杯决赛。维拉主帅埃梅里（Emery）在世界杯后让他休假一个月。

他原定本周恢复全面训练，准备星期天（23日）客场对阵布赖顿（Brighton）的英超首轮比赛，但如今看来，他很可能在夏季转会窗口关闭（新加坡时间9月2日）之前离队。