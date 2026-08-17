虽然在“现代杯”亚细安锦标赛半决赛中陷入两球落后，但“雄狮”新加坡国家足球队主帅李斯平在星期一（8月17日）表明，雄狮没理由放弃希望，会全力争取在客场实现翻盘。

半决赛首回合于上星期六（15日）在惹兰勿刹体育场结束，新加坡最终以1比3不敌泰国，因此需在星期二（18日）于泰国曼谷的次回合中克服两球的劣势，才能时隔14年再闯赛事决赛。

在曼谷举行的次回合赛前新闻发布会上，主帅李斯平透露，全队非常清楚当前的严峻局势，但如果盲目去追赶比分，反而会给球员带来不必要的焦虑。

“我们并不满意第一回合的表现。明晚我们最需要做的，是专注于自己能控制的事情，也就是我们在球场上的表现。”

李斯平指出，新加坡在首回合的控球率上并不逊色（将泰国队限制在仅28%），但关键在于解决“控球多却丢球”的防守漏洞。他希望球队在星期二晚上能够筑牢防线，同时在进攻端创造并把握住更多机会。

不惧挑战 雄狮为球迷而战

面对两球落后的巨大挑战，李斯平表现得十分坦然，认为自己和球队都有极强的抗压能力，他说：“生活怎能没有挑战？这支球队热爱挑战。我们曾经历过逆转印度和香港的比赛，这些艰难的经历，让我们明晚能更好地去应对困难。”

记者会上，李斯平也再次提到了新加坡球迷。他说：“我不知道上一次被如此震撼是什么时候。甚至在我们1比3落后、到了第80多分钟的时候，球迷们依然在不停地为我们歌唱，这太不可思议了。

“球员们也深受鼓舞。如果球迷都没有放弃我们，我们没有任何理由放弃。”

雄狮翻盘可创赛事先例

伊尔汗·范迪（右）在首回合为新加坡攻入一球，保留一线生机。（关俊威摄）

自2004年亚细安锦标赛引入两回合淘汰赛制以来，历史上仅有五支球队能在首回合落后的情况下实现逆转，而从未有任何球队能在两球落后的情况下完成翻盘。

面对历史战绩与世界排名第94位的泰国，世界排名第148位的新加坡无疑在客场面对巨大挑战。

但首回合为新加坡扳回一球的前锋伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）说：“这是半决赛，如果你上场时觉得自己翻盘无望，那还不如留在家里。我们全队想法一致，明晚我们就是去战斗的。”

从本场半决赛中晋级的球队，将迎战另一场半决赛（越南对阵马来西亚）的胜者。星期天（16日）马来西亚在首回合中于吉隆坡以0比2不敌越南，星期三（19日）他们会在河内进行次回合较量。