新加坡两组男双星期一（8月17日）在印度新德里举行的世界羽毛球锦标赛表现出色，世界第42的洼纯佑／高永杰和世界第58的黄劲腾／黄家豪旗开得胜，携手晋级男双32强。

本届世锦赛于8月17日至23日举行，当天出场的新加坡球员只有两对男双组合和女单李心仪。

黄劲腾／黄家豪在首圈完成复仇，他们迎战第二次交手的世界第96的菲律宾组合帕迪兹（Padiz）／维拉布里勒（Villabrille），以21比19、21比11获得胜利，将交手纪录改写至一胜一负。

接下来， 黄劲腾／黄家豪的32强对手是赛会10号种子、来自英格兰的莱恩（Lane）／文迪（Vendy）。

对于自己当天的表现，黄家豪告诉《联合早报》：“我们今天发挥出应有的水平。我们保持冷静，并按照教练制定的比赛计划执行。至于明天的对手，我们会先观看比赛录像，与教练一起制定策略，然后到了场上再根据实际情况作出必要的调整。”

除此之外，面对首次交手的世界第57的德国组合盖斯（Geiss）／詹森（Jansen），我国另一组男双洼纯佑／高永杰逆转取胜，他们用时55分钟以16比21、21比12、21比16取得晋级资格。

洼纯佑／高永杰下一圈的对手是16号种子、丹麦组合拉斯姆森（Rasmussen）／阿斯特鲁普（Astrup）。

我国头两号男单骆建佑和郑加恒的比赛会在星期二（18日）进行，头号女单杨佳敏没有参赛，李心仪的比赛预计在本地时间星期二午夜进行。