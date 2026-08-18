（纽约综合电）公开批评国际足联（FIFA）主席因凡蒂诺（Infantino）向私人投资者出售世界杯部分权益的计划后，国际足联首席运营官拉穆尔（Lamour）星期一（8月17日）被解职。

在因凡蒂诺的计划失败后，国际足联目前身陷困境。作为这家世界足坛管理机构高层的重大人事变动，拉穆尔在加盟国际足联不到两年后离职，此前他曾在欧足联任职。

国际足联公布“国际足联推进企业”（FFE）计划后，拉穆尔公开强烈反对，并表示国际足联管理层“受到了欺骗”，同时批评因凡蒂诺“认为自己就是国际足联的化身，但他的职责本应是服务于国际足联”。

拉穆尔当时也明确指出，如果反对计划导致自己丢掉工作，他也愿意接受。7月31日，他在一份声明中说：“如果这意味着我会失去工作，那就这样吧。我会理解并尊重这一决定。至少今晚我可以睡个好觉。”

国际足联主席因凡蒂诺（中）目前仍处于舆论风暴中央，不少足总都已撤回对他的连任支持。（路透社）

国际足联秘书长格拉夫斯特伦（Grafstrom）已通过电邮通知员工，拉穆尔将离开国际足联。虽然国际足联并未说明解除拉穆尔职务的具体原因及过程，但外界普遍推测这与他公开批评因凡蒂诺有关。

国际足联发言人说：“国际足联确认，国际足联与首席运营官凯文·拉穆尔的工作关系已于2026年8月17日结束。国际足联感谢凯文两年来的服务，并祝愿他未来一切顺利。对此事不再作进一步评论。”

在那份似乎加速其离职进程的声明中，拉穆尔还说，他的同事们“理应得到更好的待遇，而不是蔑视和恐吓”。他说：“我的感受是，我们都希望能够为在国际足联工作而感到自豪，但遗憾的是，如今许多人似乎已经无法再有这种感觉。”

同一天，因凡蒂诺的一名高级顾问科德伊罗（Cordeiro）也因抗议因凡蒂诺的相关提案而辞职。

拉穆尔2007年首次加入欧足联，并担任过欧足联副秘书长。他此前也曾在欧足联共事，因此他的离职格外引人关注。因凡蒂诺在相关计划失败后仍面临巨大压力，要求将其罢免的行动也仍在持续。