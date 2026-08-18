（爱丁堡综合电）因不满国际足球联合会（FIFA）向私人投资者出售世界杯相关股份的计划，且认为过程“缺乏透明度”，苏格兰足球总会星期一（8月17日）正式宣布，撤回对国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）的连任支持。

在此之前，包括英格兰、爱尔兰和威尔士在内的多家足总已先后撤回支持，苏格兰足总此举意味着欧洲阵营对因凡蒂诺的反弹声浪进一步扩大。

苏格兰足总首席执行官麦士威（Maxwell）星期一明确表态：“苏格兰足总不会投票给因凡蒂诺。这与欧足联的立场一致，我们一直保持这一态度。”

麦士威直言，国际足联目前的治理机制出现漏洞：“很明显，管理层在治理上出现了失误，既缺乏透明度，也缺少与各成员总会的沟通。足球属于每一个人，不应由个人来独断专行，我们必须参与到决策过程中。”

值得一提的是，苏格兰足总主席穆尔拉尼（Mulraney）目前兼任国际足联财务委员会主席。

因凡蒂诺近来面临巨大的“逼宫”压力。上周，三大洲际足球联合会发表联名公开信，指责因凡蒂诺在引入私人资本计划中存在“欺骗”行为。

英国媒体分析，反对阵营意在通过施压，促使因凡蒂诺体面辞职，否则将在明年的国际足联代表大会上推举竞争对手与他抗衡。

非政府组织质疑因凡蒂诺参选资格

与此同时，人权倡导组织“FairSquare”则采取了法律维权行动。这个组织已致信国际足联审查委员会，直接质疑因凡蒂诺寻求连任的合规性。

根据国际足联章程，主席任期上限为三届（最长12年）。因凡蒂诺自2016年接替卷入贪腐丑闻的布拉特（Blatter）后任职至今。

尽管国际足联此前认定，因凡蒂诺2016年至2019年的首个过渡任期不计入三届限额，但国际足联治理委员会前主席马杜罗（Maduro）指出，若因凡蒂诺再度参选，实质上已迈入第四个任期，这违背了设立任期限制以防止权力垄断的立法初衷。审查委员会预计将对他的参选资格展开审核。