（巴塞罗那综合电）曼市（Manchester City）中场、西班牙队长罗德里（Rodri）已经抵达巴塞罗那，即将以7650万欧元（约1亿1310万新元）的转会费加盟这支加泰罗尼亚豪门。

30岁的罗德里表示，能够加盟巴塞罗那是“梦想成真”。这笔交易预计将在他星期二（8月18日）完成体检后正式敲定。

罗德里在巴塞罗那埃尔普拉特机场接受记者采访时说：“我非常高兴来到这里。这几天非常忙碌，但很高兴一切都已经解决了。”

“为巴塞罗那效力是我的梦想成真。我非常期待与队友并肩作战，他们中的大多数人我已经在国家队认识了，所以现在是时候努力训练、拿出最好的表现了……我们的目标是欧冠，会为一切可能争取的荣誉而战。”

罗德里今夏帮助西班牙夺得世界杯冠军，并荣获世界杯金球奖。他此前已进入与曼市合约的最后一年，因此同时受到巴塞罗那和皇家马德里（Real Madrid）两家豪门的关注。

罗德里（前排中）在今夏的世界杯决赛率队击败阿根廷夺冠，这是西班牙队史第二个世界杯冠军。（法新社）

巴塞罗那上周曾提出一份约5000万欧元的初始报价，但遭到曼市拒绝。随后，巴塞提高报价仍未成功，直到星期一（17日）双方才最终达成协议。

如果罗德里的体检顺利完成，巴塞罗那有望在当天晚些时候宣布签下他，并计划于星期三（19日）举行正式亮相仪式。

曼市原本希望留下罗德里。新帅马雷斯卡（Maresca）在星期日社区盾比赛后称赞他是“一名顶级球员”，并表示“所有球队都需要罗德里”。不过，曼市最终未能说服这名中场核心续约。罗德里在世界杯结束后接受背部手术，直到上周才重返曼市。

助曼市夺队史首个欧冠 罗德里重回西甲

罗德里曾效力于西甲的比利亚雷亚尔（Villarreal）和体育马德里（Atletico Madrid），并在2019年加盟曼市，在曼市效力了七个赛季。

代表曼市出战期间，他助球队四次夺得英超冠军，并在2023年欧冠决赛中攻入全场唯一进球，帮助曼市击败国际米兰（Inter Milan）夺冠。这是曼市队史首个欧冠冠军，他们也在当赛季加冕英超、英足总杯和欧冠“三冠王” 。

次年，罗德里荣膺金球奖。不过，在领取奖杯时，他已经因前十字韧带伤势缺阵，该伤势也让他错过了2024至2025赛季的大部分比赛。

罗德里被曼市旧帅瓜迪奥拉称为“全世界最好的中场”。他是金球奖与世界杯金球奖的双料得主，在俱乐部和世界杯层面都荣誉等身。图为他在2024年高举金球奖奖杯。（路透社档案照）

此后，腿筋和腹股沟伤势又限制了他的出场次数。在瓜迪奥拉（Guardiola）执教曼市的最后一个赛季，他只出场33次。

曼市今夏已经对中场进行了大幅调整，斥资1亿3500万欧元签下英格兰国脚安德森（Anderson），同时与沙特俱乐部艾加第斯亚（Al-Qadsiah）达成协议，将赖因德斯（Reijnders）出售给对方。

此外，曼市还与里尔（Lille）中场布阿迪（Bouaddi）和切尔西（Chelsea）中场费尔南德斯（Fernandez）传出“绯闻”。