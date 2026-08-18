星期二（8月18日）在印度新德里举行的羽毛球世界锦标赛中，我国一哥骆建佑以21比14、22比20击退加拿大华裔选手杨灿，报了7月份在日本公开赛遭逆转的一箭之仇，晋级32强。

这场男单首轮比赛在下午1时许开打。两人一上来就展开激烈对攻，但骆建佑一路领先。在一次救球未果之后，骆建佑依靠大力劈杀连赢两分。最后阶段，杨灿回球出界之后骆建佑杀球成功，以21比14先下一城。

第二局依旧是骆建佑率先得分。当杨灿将比分追成4比4之后，局势变得愈发胶着，双方频繁交替领先。双方战至15平后，骆建佑连丢三分，但很快稳住局面、扳平比分。

最后时刻，双方战况依旧胶着，一度以20比20打平，但杨灿回球失误，骆建佑连得两分以22比20胜出。整场比赛耗时43分钟。

赛后骆建佑受访时说：“和杨灿的比赛很精彩，尤其是第二局，比分咬得非常近。在关键阶段谁都可能赢，但很高兴我最终顶住压力赢下比赛。”

在7月的日本羽毛球公开赛（超级750赛）首轮，骆建佑以1比2遗憾不敌杨灿，止步32强。当月下旬，骆建佑前往中国常州参加中国羽毛球公开赛（超级1000赛）。男单首轮，他状态不错，直落两局轻松击败日本选手西本拳太，但在次轮遭到印度尼西亚名将佐纳丹逆转，遗憾止步。

29岁的骆建佑和杨灿可谓老对手，两人自2018年起曾五次交手，骆建佑以三胜两负略微占优。此役再次对上这名比自己年轻五岁的对手，新加坡羽毛球一哥拿出气势，闯关成功。

新加坡二号男单郑加恒随后出战，以21比13、21比18直落两局赢下意大利选手卡波尼奥（Caponio）；我国男双黄劲腾／黄家豪将在星期二晚些时候对阵10号种子、英格兰组合莱恩（Lane）／文迪（Vendy）。