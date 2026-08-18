我国保龄球名将梁蕙芬再创历史，在新加坡时间星期二（8月18日）提前锁定2026年美国职业女子保龄球总会（PWBA）年度最佳球员奖项，成为继美国好手莎农·奥基夫（Shannon O’Keefe）后，PWBA历史第二位连续两年夺得这一荣誉的选手。

PWBA年度最佳球员奖，是由球员在整个赛季中累计打出的总分所确定。梁蕙芬去年首次获得这一殊荣，成为新加坡历史首人，也是世界第三位获此殊荣的非美国籍球手。她也是我国首位获得入选PWBA名人堂资格的保龄球手。

今年，在赛季收官战的PWBA巡回赛锦标赛收获第15名后，梁蕙芬的全国巡回赛总分达到9万7450分。虽然她没能进入锦标赛的晋级赛（stepladder），但还是凭借整个赛季的出色发挥，在晋级赛开打前就锁定年度最佳球员奖项。

PWBA在公布年度奖项时确认，梁蕙芬同时拿下2026年PWBA最高平均分（Highest Average Points）奖，这是34岁的她首次获得这一奖项。

梁蕙芬本赛季状态不俗，5月份先是在罗克福德公开赛拿下亚军，一周后又在北科罗拉多公开赛打出PWBA新季全国巡回赛的首个满分成绩，最终强势夺冠。她还在BowlTV公开赛和USBC皇后杯获得季军。

谈到梁蕙芬的成就，新加坡保龄球总会会长张慧莹表示衷心祝贺。她对《联合早报》说：“连续第二年赢得PWBA年度最佳球员，是一项非凡的成就，也充分体现了蕙芬始终如一的表现、坚韧不拔的精神，以及对追求卓越的坚定信念。

她本赛季的成就尤其令人瞩目，同时还以2026年PWBA巡回赛最高平均分傲视群雄。要在整个赛季始终保持如此出色的竞技水平，需要极强的自律、稳定性和技术能力……她持续激励着新一代新加坡保龄球选手，也再次证明，新加坡选手完全有能力在世界舞台上与最顶尖的对手一较高下。”