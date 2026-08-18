（芝加哥综合电）美国职业篮球赛（NBA）传奇、“飞人”乔丹（Jordan）在1998年总决赛第三场的球衣将拍卖，预计起拍价至少为1000万美元（约1278万新元）。

那届总决赛，乔丹率领芝加哥公牛（Chicago Bulls）夺得个人职业生涯第六座、也是最后一座NBA总冠军。

据《竞技》（The Athletic）报道，这件乔丹球衣将由拍卖行Joopiter负责拍卖。此次拍卖的球衣，是1998年6月7日在公牛主场联合中心（United Center）举行的总决赛第三场比赛中，乔丹亲自穿过的白色球衣。

当时，公牛以96比54大胜犹他爵士（Utah Jazz），将系列赛总比分改写为2比1。乔丹在32分钟内攻下全场最高的24分。

Joopiter之所以预计这件第三场球衣至少能拍出1000万美元，是因为乔丹在总决赛首场比赛穿过的球衣，目前保持着比赛实穿体育纪念品最高成交价纪录。那件球衣在2022年以1010万美元成交，而当时这类收藏品的市场价值还远不及如今。

体育纪念品公司MeiGray创办人迈泽尔（Meisel）说：“乔丹（球衣）仍然是非常、非常、非常罕见的收藏品，相比今天的这些伟大球员，比如勒布朗·詹姆斯（LeBron James）和斯蒂芬·柯里（Stephen Curry）尤其如此，因为那是一个不同的时代。”

他解释说：“当时没有比赛实穿球衣的管理体系。球队不会每场比赛、甚至每隔一两场比赛就给球员换一件球衣。”

乔丹在效力公牛期间，于八个赛季内赢得六座NBA总冠军。1998年的夺冠之旅尤为特别，被称为“最后之舞”（The Last Dance），因为那是乔丹、皮蓬（Pippen）等球星最后一次代表公牛征战。

乔丹随后退役，但在三年后的2001年重返NBA，并代表华盛顿巫师（Washington Wizards）效力两个赛季，最终在2003年挂靴。