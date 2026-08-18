（辛辛那提综合电）男单头号种子、德国好手兹维列夫（Zverev）在新加坡时间星期二（8月18日）的辛辛那提网球大师赛32强赛艰难晋级16强，威廉姆斯姐妹档则在四年来的首次女双比赛中失利。

今年状态出色的德国名将兹维列夫，本赛季先后夺得法网冠军，并在温网闯入决赛。他在辛辛那提延续强势表现，面对世界排名第45的阿特曼（Atmane），德国人展现出更丰富的大赛经验，首盘抢七以7比4胜出，第二盘抢七则在激烈拉锯后以8比6险胜。

兹维列夫最终以一记精彩的直线反手制胜球结束比赛，他说：“这场比赛比我的第一轮表现更上一层楼。他（阿特曼）打得极具侵略性，全场不断用正手拍猛攻，让我很难主动发动攻势。我很高兴能以直落两局过关，这真的是一场硬仗。”

这是兹维列夫职业生涯第五次闯入辛辛那提大师赛男单16强，同时也是他本赛季第46场ATP巡回赛胜利，进一步刷新个人单季胜场纪录。他下一轮将面对美国选手汤米·保罗（Tommy Paul），力争八强门票。

男单五号种子德米纳尔（De Minaur）虽然出现29次非受迫性失误，但他还是以7比5与7比6击败英国选手费里（Fery）晋级。他的下一个对手是22岁的法国小将菲尔斯（Fils），后者以6比1、6比7（7）与6比3淘汰捷克九号种子莱赫卡（Lehecka）。

威廉姆斯姐妹时隔四年搭档

时隔四年与姐姐搭档出征女双比赛的塞蕾娜·威廉姆斯（左）认为，享受比赛过程比结果更重要。（法新社）

相较于兹维列夫的喜悦，美国网坛传奇姐妹档维纳斯·威廉姆斯（Venus Williams）与妹妹塞蕾娜·威廉姆斯（Serena Williams）则在辛辛那提留下遗憾。

这对拥有14座大满贯女双冠军及三枚奥运双打金牌的姐妹档，自2022年美网后首度合体出战双打赛事，却在首轮以6比2、1比6及8比10遭到美国选手佩顿·斯特恩斯（Peyton Stearns）与乌克兰好手玛尔塔·科斯秋克（Marta Kostyuk）的跨国组合逆转击败。

尽管落败，塞蕾娜仍享受这次难得的姐妹重聚。她说：“这很有趣也很特别。我们找回了一些比赛的感觉。我来这里不是为了赢得比赛。重要的是享受比赛，当然我也想尽我所能。”

伊莲娜：糟糕的一天

女单方面，两届大满贯冠军得主伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）克服两次因雨暂停一小时的困难，最终以6比4与7比6（2）战胜波兰球员玛格达莱娜·弗雷希（Magdalena Frech）。

这名哈萨克斯坦女将说：“说实话，今天真是糟糕的一天，每次出场都遇到阴云密布和湿度又大的情况。抢七局我状态很好，但比赛很艰难。我曾三次拿到赛点，但疲惫的时候很难集中注意力。”

前世界第一、卫冕冠军伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）在以4比6先失一盘的情况下，接连两局打出6比1的比分逆转战胜希腊的玛利亚·萨卡里（Maria Sakkari）。三号种子杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）则以7比5、6比2击败美国同胞艾玛·纳瓦罗（Emma Navarro）。