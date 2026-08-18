（洛杉矶综合电）美国职业篮球赛（NBA）洛杉矶湖人（LA Lakers）的控股老板珍妮·巴斯（Jeanie Buss），在当地时间星期一（8月17日）对她兄弟姐妹出售巴斯家族所持湖人剩余股份的举动提出法律质疑。

巴斯家族在星期一发布声明，透露有意将其持有的湖人17.8%所有权出售给新老板鲍勃·艾格（Bob Iger）和乔希·库什纳（Josh Kushner）。仅仅数小时后，珍妮的律师称将以法律依据阻止其兄弟姐妹的这一出售行为。

代表珍妮的律师斯特雷桑（Streisand）在一封写给珍妮兄弟姐妹的信函中说，法院曾在2017年裁定，任何出售湖人的行为都需要获得共同受托人的批准，而珍妮也是共同受托人之一。

斯特雷桑在信中补充道：“根据JAB信托（Jerry Alan Buss Trust）及附带的法院命令，共同受托人有义务对洛杉矶湖人公司的股份进行投票，以确保维持最低15%的持股要求，从而确保珍妮·巴斯能够继续担任控股老板。

“共同受托人任何相反的企图，以及任何协助或教唆共同受托人如此行事的行为，都将构成违反信托、违反受托责任并构成蔑视法庭。”

ESPN link on the end of an era -- the Buss family decides to sell their final storied ownership shares in the Los Angeles Lakers: https://t.co/XT2jPIGGiY — Shams Charania (@ShamsCharania) August 17, 2026

兄弟姐妹内讧 湖人巴斯时代或告一段落

珍妮于2013年接替她已故的父亲杰里·巴斯（Jerry Buss），担任湖人队董事长。而根据NBA的相关规定，球队的控股老板或董事长必须持有特许经营球队至少15%的股份。

所以一旦巴斯家族的剩余股份被出售，珍妮就不能担任湖人队的控股老板，巴斯家族自1979年以来掌舵湖人的时代也会告一段落。

14个月前，珍妮主导了将球队以100亿美元（约127亿新元）的价格出售给马克·沃尔特（Mark Walter）的交易，创造了当时美国职业体育特许经营权的最高历史纪录。

由杰里·巴斯的六个子女组成的巴斯家族信托当时投票决定出售给沃尔特，不过有人认为因出售过程过于仓促而出现了家族内讧。在与沃尔特达成的协议中，其中规定珍妮将继续担任球队董事长直至2030年。

上周，沃尔特以创纪录的125亿美元价格将湖人队卖给了艾格和库什纳，这一交易目前尚未获得NBA的批准。

如果这一交易最终通过，艾格和库什纳将拥有湖人队约83%的股份。NBA董事会将于9月15日和16日在纽约召开会议，届时才会有最终结果。