（东京综合电）爱知—名古屋亚运会新加坡时间星期二（8月18日）在东京举行火炬点燃仪式，这一参赛人数超越奥运会的体育大赛正式进入最后倒计时。

第20届亚运会将于今年9月19日至10月4日，在名古屋及整个爱知县地区举行。

日本短跑名将桐生祥秀在东京国立竞技场点燃了火炬。此前，因冠病疫情延期一年举办的2021年东京奥运会，当时绝大部分比赛便是在这座体育场空场举行的。

东京曾于1958年举办过亚运会。星期四（20日），1994年亚运会举办地广岛也将举行类似的圣火采集仪式。随后，这两股圣火将于星期六（22日）在名古屋汇合，正式开启本次亚运会的火炬传递。

桐生祥秀指出，在当年绝大多数观众被禁止入场的东京奥运会之后，这场亚洲最大的体育盛会将重新为人们带来现场的欢乐。他说：“对运动员来说，现场的欢呼声能给你无穷的力量。而对于前来观战的粉丝来说，亲眼见证比赛在眼前发生，那种震撼感是完全不同于看电视转播的。”

预计将有约1万5000名运动员和随队官员参加本届亚运会。

亚洲天才齐聚日本 运动员将住宿邮轮

在备受瞩目的参赛选手中，有菲律宾网球新星亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala），以及两名世界级的年轻天才——15岁的印度板球新星威巴夫·苏里亚万希（Vaibhav Sooryavanshi）和13岁的中国游泳天才少女于子迪。

爱知—名古屋亚组委副秘书长八木一浩在接受法新社采访时说：“感觉亚运会已经近在眼前，我们现在已经进入了筹备工作的最后冲刺阶段。

“我们将万众一心，继续坚守到最后一刻。希望不仅是日本，全亚洲的人们都能尽情享受这一盛会。”

在赛事期间，运动员们将入住形式多样的住宿设施，其中包括一艘在暴风雨频发的日本台风季期间停泊的豪华邮轮。

为了节省成本，主办方放弃了新建运动员村的传统方案，转而选择临时住宿，为此租用了意大利邮轮“歌诗达莎伦娜号”（Costa Serena）。

届时将有4000至5000名运动员入住这艘邮轮。船上设有571间客舱、七个游泳池、八家餐厅和九间酒吧。尽管9月至10月通常是日本台风季最活跃的时期，但赛事官员坚信，邮轮住宿方案不会受到恶劣天气的影响。

另外2000名运动员和官员将入住位于名古屋花园码头区的木制集装箱式小屋，其余人员则将入住合作酒店。

这也包括东京的酒店，因为游泳、跳水和马术项目将在东京举行。