（利物浦综合电）据“Foot01”报道，英超豪门“红军”利物浦（Liverpool）已提交一份提高后的1.35亿欧元（约2亿新元）报价，以求签下法国边锋巴尔科拉（Barcola），巴黎圣日耳曼（PSG）正考虑接受这一报价。

大巴黎最初对巴尔科拉的估价接近1.5亿欧元，而红军所提交的报价仅略高于1亿欧元，导致谈判一度陷入僵局。但随着由亚马逊老板贝索斯（Bezos）在内的财团入股后，红军决定将报价提高到1.35亿欧元，以期说服大巴黎批准这笔交易。

报道称，大巴黎的高层并没有立即断然拒绝，而是正在积极研究这份报价，以寻求一个合适的解决方案，避免重蹈法国前锋姆巴佩（Mbappe）于2024年以自由身离队的覆辙。

尽管大巴黎主帅恩里克（Enrique）拒绝公开谈论这名边锋的未来，但他在对阵朗斯（Lens）的法国超级杯将巴尔科拉排除在首发阵容之外，本身就传递出一个重要的信息。

而阿申纳虽然一直与这名边锋联系在一起，但新科社区盾冠军尚未进行正式报价，且由于红军和大巴黎之间正在进行深入谈判，球员转会酋长球场的可能性已被排除。

萨拉赫接班人难寻

萨拉赫上季结束后离开利物浦，转会到土耳其的特拉布宗体育。（路透社）

距离赛季首战仅剩五天，而夏季转会窗也将在两周后关闭，红军至今未能找到上季离队的埃及前锋萨拉赫（Salah）的替代者。

尽管红军仍能排出一套极具竞争力的首发11人，但其阵容深度仍是一大隐患。红军目前可用的前锋仅有伊萨克（Isak）、哈克波（Gakpo）、恩古莫哈（Ngumoha）和新援穆尼奥斯（Munoz），而库马斯（Koumas）和基耶萨（Chiesa）则作为第二梯队的替补奇兵。

在新帅伊劳拉（Iraola）的率领下，红军在星期一（8月17日）的热身赛中，以2比0击败意甲球队科莫（Como）重返胜轨，最终以三胜二负的战绩结束季前备战。