虽然“雄狮”新加坡国家足球队星期二（8月18日）在客场以2比1战胜泰国，但依旧未能扭转首回合落后两球的劣势，最终以3比4的总比分止步“现代杯”亚细安锦标赛半决赛，无缘时隔12年再次闯进决赛。

世界排名第148的雄狮上星期六（15日）靠伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）的进球扳回一城，首回合以1比3败给世界排名第94的泰国。自2004年赛事引入两回合制的半决赛以来，还没有球队能够在首回合落后两球的情况下完成逆转，无疑增添雄狮的难度。

雄狮和泰国是这项赛事最成功的两个国家，从1996年至今的15届赛事合计11次夺冠。两队在亚细安锦标赛共交手11次，虽然雄狮以两胜两和七负的战绩处于下风，但两场胜仗发生在最关键的决赛阶段，其中2012年更完成卫冕，夺得队史第四座冠军。

哈里斯·史提沃特上半场远射建功

除了解禁归来的中场宋义勇外，雄狮本场阵容的最大变化就是由伊尔汗首发，顶替首回合射失罚球的沙瓦（Shawal Anuar）。伊尔汗在第29分钟主射自由球被泰国门将化解，五分钟后的头球攻门则高过横梁，错失为雄狮缩小分差的机会。

雄狮在第43分钟创造一次绝佳机会，但宋义勇的射门太正被门将稳稳抱住。仅两分钟后，中场法汉（Farhan Zulkifli）带球推进被出击的门将解围不远，但身后的哈里斯·史提沃特（Harhys Stewart）迎球远射破门，助雄狮以1比0领先半场，总比分扳成2比3下看到曙光。

哈里斯·史提沃特（13号）远射破门，让雄狮看到一丝曙光。（海峡时报）

根据“Sofascore”数据，雄狮半场占据62%的控球率，八次射门有四次射正的威胁不逊，若非泰国门将三次扑救化险为夷，恐怕早已逆转比分。

莱汉送罚球后造乌龙

易边再战，雄狮后防第59分钟出现失误，莱汉·史提沃特（Ryhan Stewart）被迫在禁区犯规阻断泰国进攻，但也因此送出罚球。替补登场的卡卡纳（Kakana）主射破门，为泰国追成1比1。

雄狮第65分钟获得一次角球机会，刚送出罚球的莱汉抓住机会将功补过。他在门前混战中小角度射门，球击中泰国球员后反弹入网，让雄狮凭借这个乌龙球以2比1再次取得领先。

总比分3比4落后的雄狮继续寻找机会，但始终无法再次攻破泰国的龙门，最终虽在次回合以2比1取胜，但两回合仍以3比4的比分出局。这是雄狮自2012年以来首次战胜泰国，也是自2009年以来首次在客场交手取胜。成功终结交锋11连败的纪录。

雄狮队长：细节决定成败

雄狮队长哈里斯·哈伦（Hariss Harun）赛后在混合采访区说：“我觉得我们拼尽了全力，但今天这还不够。在攻进第一球后，我们能真切地感受到（希望）。我们一直在前压和尝试。我们曾距离（逆转）非常接近，但我们没能把握住机会。”

谈及整个赛事的发挥时，哈里斯说：“我认为我们一路走来越来越好。当然，由于各种原因，我们在主场对阵印度尼西亚和泰国的比赛发挥得有些不稳定，但我们还是挺过来了。不过，在这样的高水平对抗中，细节决定成败。我觉得我们绝对有实力去竞争，但我们必须用结果说话。”