（柏林综合电）德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）中场穆西亚拉（Musiala）星期二（8月18日）再次在比赛中突然倒地，这是他在短短四天内第二次遭遇类似情况。

他随后透露，他被诊断出一种可能导致“短暂但可以治疗的癫痫发作”神经系统疾病。

年仅23岁的穆西亚拉先是在拜仁上星期六（15日）主战莱比锡（Leipzig）的友谊赛的完场阶段倒地。他在第81分钟攻入一球后，出现神志不清、踉跄不稳的情况，好在被新队友、刚为他送出助攻的赛巴里（Saibari）及时扶住。

穆西亚拉倒地最初让现场气氛一度十分紧张，但医疗团队的一名成员向拜仁替补席竖起大拇指，减轻了现场的担忧。

穆西亚拉随后能自行站立，并能够在工作人员陪同下自行走下场，但看起来仍有些虚弱，之后便被换下。当时，外界认为他是因为受到了高温天气的影响才会如此。

但在星期二对垒海登海姆（Heidenheim）的友谊赛中，他替补登场短短几分钟后，又再次出现神志不清的情况，很快就在医护人员的协助下离开球场。

穆西亚拉过后在社交媒体上写道：“我被诊断出会出现短暂的、容易治疗的失神发作，这是由神经系统功能障碍所引起的。

“这些情况可能导致最近发生的这些状况，例如对阵莱比锡时，以及这次在海登海姆发生的情况。”

他补充道：“我知道这些情况乍看之下可能令人害怕，但对我来说，目前这只是日常生活的一部分。”

穆西亚拉也感谢外界的关心：“我非常感谢大家发来的每一则信息，以及你们给予我的支持。

“我目前正在接受最好的医疗照顾，对此我非常乐观。”

比赛结束后，拜仁体育总监埃贝尔（Eberl）说，穆西亚拉很快会就自己的情况作出说明。

埃贝尔说：“贾马尔（穆西亚拉）将在近期谈论这件事。我们知道他的情况，也了解目前的状况。

“贾马尔会亲自说明。”

穆西亚拉上赛季因在世俱杯期间脚踝骨折，缺席赛季前六个月的比赛。不过，他在赛季后半段复出，并代表德国队参加了2026年世界杯。