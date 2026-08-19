（巴塞罗那综合电）西班牙世界杯冠军队队长罗德里（Rodri）星期二（8月18日）正式完成从英超球队曼市（Manchester City）转会至西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）后说，他已经准备好“再次感受那份激情”。

巴塞罗那星期二在官网正式宣布罗德里加盟的消息。他们在声明中说，巴塞与曼市已就罗德里的转会达成协议，30岁的罗德里与球会签下一份为期至2030年的合约。

罗德里在美加墨世界杯结束后，一度与巴塞宿敌皇家马德里（Real Madrid）走得很近，但双方后来的谈判突然搁置，巴塞乘虚而入，并在两次报价失败后，终于在上星期天（16日）与曼市达成协议。

罗德里隔天抵达加泰罗尼亚首府接受体检，并与新东家敲定个人合约条款。

虽然巴塞并未透露罗德里的转会费，但一名曼市消息人士告诉法新社，转会费连同奖金最高可达7650万欧元（约1亿1322万新元）。

罗德里星期二在亮相仪式上说：“我对职业生涯开启这个新阶段感到非常开心和兴奋。

“这是一个全新的挑战，也是体验新事物、再次感受那份激情的机会。”

他还说：“能够来到巴塞是我的荣幸。我会付出自己的一切，做到100%。

“我来到这里，就是为了争夺所有荣誉，包括欧冠这样的顶级冠军。

“我加盟的是一家极具雄心的球会，这与我的个性非常契合。因此，我会尽我所能提供帮助，实现我们本赛季的目标。”

在效力曼市期间，罗德里是西班牙籍主帅瓜迪奥拉（Guardiola）麾下不可或缺的核心人物，帮助球会赢得2023年欧冠冠军，以及四座英超冠军在内的12项重要赛事冠军。

这名西班牙国脚也在曼市官网发布的声明中，感谢旧东家给他留下无数美好回忆。

他说：“离开球会时，我为我们共同取得的成就感到无比自豪，同时也对这些年来留下的无数美好回忆充满感激。

“这些年来我们共同完成的一切都非常特别，也令人永生难忘。”

罗德里刚在上个月的美加墨世界杯以队长身份带领西班牙夺冠，与他携手登上世界足球最高殿堂的队友，如亚马尔（Yamal）、佩德里（Pedri）、奥尔莫（Olmo）等人，如今都将在巴塞更衣室与他并肩作战。

谈到新帅弗里克（Flick），罗德里则说：“（弗里克的）执教风格与我过去经历的有些不同，我认为这会让我获得更多历练，也能帮助我进一步成长为一名球员。”