（纽约综合电）国际足联副主席恰尼（Csanyi）宣布撤回对主席因凡蒂诺（Infantino）的支持，并称国际足联解雇首席运营官拉穆尔（Lamour）是“压垮他的最后一根稻草”。

据彭博社报道，也是匈牙利足总主席的恰尼向国际足联领导层递交一封信，批评国际足联试图与摩根大通合作、分拆商业业务的计划，同时也对世界杯“过度政治化”提出批评。

拉穆尔星期一（8月17日）被解职。在被解职前约两周前，他发表声明称，国际足联行政部门在一项计划上遭到因凡蒂诺“欺骗”。这个计划拟向私人投资者出售国际足联旗下赛事的股份。

谈到拉穆尔，恰尼在信中写道：“他之所以丢掉工作，是因为他批评上述计划，你们最终也承认这一计划是错误的，这反映出在专业判断、道德标准和领导能力方面存在严重缺失。”

恰尼是国际足联理事会的八名副主席之一，此前曾支持因凡蒂诺。作为匈牙利亿万富商，恰尼同时担任匈牙利足总主席，并自2017年起担任国际足联理事会成员。

下一届国际足联主席选举将于明年3月举行。因凡蒂诺计划竞选第三个四年任期，这也将是他能够担任的最后一个任期。

因凡蒂诺虽然得到国际足联高层的支持，但依旧“不得民心”，包括欧足联在内的组织都在致力于让他下台。（法新社档案照片）

本月早些时候，国际足联举行紧急会议后，秘书长格拉夫斯特伦（Grafstrom）以及管理委员会成员再次确认，支持因凡蒂诺继续担任主席。

然而，这并不能改变因凡蒂诺深陷危机的现实。他近期不仅受到国际足联成员总会的批评，也遭到政界人士抨击。

欧足联副主席：解雇拉穆尔传递不安信息

此外，欧足联正牵头推动罢免因凡蒂诺。据悉，如果因凡蒂诺继续担任国际足联主席，欧足联正考虑抵制世界杯以及其他国际足联赛事。

就在拉穆尔被解雇后，欧足联副主席劳拉·麦卡利斯特（Laura McAllister）说，这一决定向所有寻求改变的人传递“令人深感不安的信息”。

劳拉是欧足联执委会成员，在拉穆尔担任欧足联副秘书长期间与他共事。她说：“我知道凯文（拉穆尔）是一名正直、出色的体育领袖。在我首次当选欧足联执委会成员时，他就是一名值得信赖的同事。

“在过去几周令人不齿的事件中，他展现了勇气，为足球最重要的利益相关者发声。”

欧足联此前已表示对因凡蒂诺失去信心，并将国际足联欲成立“国际足联推进企业”（FIFA Forward Enterprise，简称FFE）的计划形容为一项“草率、幕后操作且不透明的交易”。

欧足联此前说，如果国际足联执意推进世界杯等赛事商业运营权私有化的计划，欧足联将联合其他足联抵制国际足联赛事，并考虑自行组织其他赛事，引发巨大震动。（法新社）

劳拉补充道：“解雇凯文严重削弱国际足联的行政体系，同时也破坏改变国际足联文化、让组织重新回归体育价值观，不一味追求商业和财务利益的独特机会。国际足联并不等同于主席本人，它属于整个足球大家庭。

“世界足坛需要强大、有原则且独立的领导者，他们愿意发声，在必要时提出质疑，并坚定捍卫自己的价值观，以及全球足球运动所秉持的价值……失去像凯文这样杰出的领导者，向所有寻求改变的人传递一项令人深感不安的信息。”