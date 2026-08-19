（伦敦综合电）英超联赛首席执行官（CEO）马斯特斯（Masters）说，国际足球联合会（FIFA）主席因凡蒂诺（Infantino）推动向世界杯引入目前已经被叫停的私人投资计划，相当于“按下自毁按钮”。

因凡蒂诺此前试图成立一家新公司，负责管理包括世界杯在内的所有国际足联赛事商业及门票权益，并计划将其中21%的股份出售给私人投资公司。面对越来越大的压力，这项计划最终被叫停。

国际足联首席运营官拉穆尔（Lamour）上个月与国际足联的高层管理人员公开决裂，并发表措辞严厉的声明批评因凡蒂诺的相关计划。拉穆尔星期一（8月17日）已被国际足联解雇。

此外，欧足联（UEFA）也一直公开批评因凡蒂诺，英格兰足总也已撤回对这名国际足联主席的支持。

马斯特斯支持英足总的立场，并说：“这是国际足联自己造成的问题……这是一个自我造成的伤口。这个组织已经按下了自毁按钮，而由此产生的后果，现在也延伸到接下来需要寻找的解决方案中。

“我认为，国际足联根本不应该考虑出售世界杯的股份……他们是一个非营利组织，应该把这项赛事作为足球未来的共同资产来守护。”

谈到可能挑战明年寻求连任的因凡蒂诺的候选人时，马斯特斯则说：“我认为，如果出现一名能够团结各方的候选人，他或她的竞选纲领应该包括改革国际足联，甚至可能需要改革主席这一职位，以及主席与相关事务之间的互动方式。”

因凡蒂诺虽然还有国际足联高层的支持，但被欧足联在内的各大足球组织抵制，恐怕难以连任。（法新社档案照片）

人权组织批评国际足联“压制异议”

拉穆尔的离职也引发人权及劳工组织的强烈批评。相关人士说，他的离职再次引发外界对国际足联治理以及内部是否容许异议的担忧。

拉穆尔于2024年11月加入国际足联高层管理团队。在此之前，他曾是2016年协助因凡蒂诺竞选国际足联主席的核心团队成员。

人权观察（Human Rights Watch）全球倡议主任明基·沃登（Minky Worden）受访时说，国际足联“需要更多像凯文·拉穆尔这样的吹哨者”。

明基指出，国际足联“长期以来一直违反自身的人权规定”，并以2034年世界杯主办权授予沙特阿拉伯为例，称当时进行的是“一场虚假的尽职调查”。

她说，拉穆尔及其团队曾“真诚地努力”与人权捍卫者及虐待事件受害者接触，评估国际足联内部存在的风险，并尝试解决部分由国际足联或其政府合作伙伴造成的人权问题。

“国际足联需要更多愿意为糟糕的治理体系负责，并作出回应的高层官员，因为这些治理问题最终可能导致灾难性的人权后果。”