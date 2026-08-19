（达喀尔综合电）塞内加尔足总星期二（8月18日）宣布，任命法国1998年世界杯冠军成员维埃拉（Vieira）为国家队主帅，接替世界杯结束后被解雇的前帅蒂奥（Thiaw）。



维埃拉虽从青年队起就为法国队征战，但他其实出生在塞内加尔，8岁时才跟随父母移民法国，直到成年后才重新踏上塞内加尔的土地。

塞内加尔足总形容聘请维埃拉执教为一项“战略性举措”，旨在“建立一支高水平的教练团队，以符合我国的体育发展雄心”。

50岁的维埃拉的主要任务，是在塞内加尔于美加墨世界杯32强赛不敌比利时后，重新振兴球队。

蒂奥在球队败给比利时不到两周后被解雇。这名塞内加尔前国脚自2024年起执掌国家队，当时年仅45岁。

塞内加尔足总主席当时说，在蒂奥要求加薪后，球队在世界杯期间笼罩在一片不和谐的氛围中。



塞内加尔队在世界杯小组赛阶段也先后输给法国和挪威，直到以5比0大胜伊拉克，才成功取得淘汰赛资格。

在蒂奥执教期间，塞内加尔于今年1月赢得非洲国家杯冠军，但随后因在对阵摩洛哥的决赛混战中中途罢赛而受到处罚，被剥夺冠军头衔。

塞内加尔足总说，维埃拉的任命已于星期一（17日）正式获得批准，足总也在社交媒体上宣布这项消息。

足总补充说，维埃拉作为国家队主帅的正式亮相日期将在日后公布，目前尚未确定。

辉煌的球员生涯

维埃拉是阿申纳（Arsenal）当年黄金阵容中的重要成员之一，1998年至2004年间帮助球队三度夺得英格兰顶级联赛冠军，随后转会至意大利豪门尤文图斯（Juventus）和国际米兰（Inter Milan），最终在2011年35岁时于曼市（Manchester City）退役。

结束球员生涯约五年后，维埃拉于2016年开始在纽约市球会（New York City FC）执教，随后也执教法甲球队尼斯（Nice）、英超的水晶宫（Crystal Palace）、法甲的斯特拉斯堡（Strasbourg）和意甲的热那亚（Genoa） 。