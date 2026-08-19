在星期三（8月19日）中午的新德里世界羽毛球锦标赛中，我国头号男单、赛会13号种子骆建佑以15比21、21比17、21比15逆转香港选手李卓耀，在对后者取得四连胜的同时，顺利闯入16强。

此役之前，骆建佑与李卓耀曾六次交手，各自取得三胜平分秋色，不过近三场比赛骆建佑取得全胜。双方上一次碰面还是2024年10月的丹麦公开赛，当时骆建佑也是以2比1逆转胜出。

时隔近两年再度交锋，两名同为29岁的球手首局就展开拉锯战，一度战至10平。然而，李卓耀此时突然发力，以17比12拉开分差。骆建佑在追回两分后连续回球失误，在挽救一个局点后被对手扣杀得分，以15比21丢掉首局。

李卓耀（图）此役给骆建佑带来不小麻烦，但后者在丢掉首局后迅速调整，在后两局打出气势。（路透社）

次局，骆建佑的侵略性明显更强，取得7比0的强势开局，但随后失误增多，在中局被对手追至7比11。

局间暂停回来后，双方交替得分，但骆建佑稳住局面，在一记巧妙的“声东击西”后，扣杀拿下局点。最终，骆建佑在全程领先的情况下以21比17拿下次局，扳平大比分。

来到决胜局，双方战成4平后，骆建佑连得三分取得领先，但李卓耀顽强地将比分扳至8平。过后双方比分交替上升，李卓耀利用柔和的网前手感得分，但骆建佑也稳扎稳打，以20比15领先，最终拿下赛点，逆转取胜。比赛用时一小时四分钟。

赛后，骆建佑对《联合早报》说：“这场比赛打得很艰难，很高兴最终我赢下比赛。接下来我会为明天的比赛做好准备，继续挑战自己的极限。我会一场一场地准备，一分一分地拼。”

值得一提的是，骆建佑是2021年的世锦赛冠军。不过，在首轮以2比0横扫加拿大华裔选手杨灿后，他受访时说，冠军头衔“已是历史，期间隔了三届世锦赛和一届奥运会”，并把这届赛事当做是全新的比赛来拼。

骆建佑在16强的对手将是加拿大华裔名将、七号种子赖浩俊和美国选手阿尔卡拉（Alcara）之间的胜者，后两者的比赛将在当天午间进行。

郑加恒遭佐纳丹逆转 无缘男单16强

随后出战的是新加坡二号男单郑加恒，他以21比19，19比21、11比21遭到三号种子、印度尼西亚名将佐纳丹逆转，遗憾无缘16强。

世界第33位的郑加恒，职业生涯曾六次对阵世界第三的佐纳丹，但未取一胜，此役则是连续第七次输给对手。不过，面对这位印尼劲敌，郑加恒的发挥可圈可点。

郑加恒（图）原本有机会击败佐纳丹，但在最后一局被压制，遗憾告负。（档案照）

在首局比赛中，郑加恒打出5比1的强势开局，并一度以17比12领先。佐纳丹过后将分差追至19平，但郑加恒连得两分赢下首局。

次局，佐纳丹经过调整后状态回暖，几乎全程领先，郑加恒一度将分差迫近到19比20，但对手没有浪费局点，以21比19扳平大比分。

首局告负后，佐纳丹（图）次局扳平大比分。虽然郑加恒世界排名比佐纳丹低30位，但还是给后者带来了很大挑战。（路透社档案照片）

来到决胜局，佐纳丹取得5比0的开局后，双方展开拉锯战，郑加恒在中局将比分追至8比11。但暂停回来后，佐纳丹一鼓作气将比分扩大到20比11，最终以一记扣杀逆转取胜。