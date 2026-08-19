（伦敦法新电）一个包括亚马逊创始人贝索斯（Jeff Bezos）组成的财团，已购得英超豪门利物浦（Liverpool）近40%的股权。

先前有报道指，1892控股向利物浦的大股东芬威体育集团（Fenway Sports Group，简称FSG）收购了三分之一的股份，但“The Athletic”指出，实际收购比例其实接近38%。目前并不清楚财团收购股权所花费金额。



此外，这个财团还有权在未来12个月内选择购买利物浦的控股权，不过这不属于约束性条款。



总部位于美国的芬威体育集团上星期五（8月14日）证实，已与1892控股达成协议。该财团由英裔印度富商巴蒂亚（Bhatia）领军，成员还包括贝索斯和Meta联合创始人爱德华多·萨维林（Eduardo Saverin）。



美国大亨贝索斯是全球第四大富豪，估计身家达2560亿美元（约3269亿新元）。此前他曾被传出有意收购美国职业橄榄球联盟（NFL）的西雅图海鹰（Seattle Seahawks）和华盛顿指挥官（Washington Commanders），而这次是他首次正式投资体育球队。



巴蒂亚是印度钢铁大亨拉克希米·米塔尔（Lakshmi Mittal）的女婿，曾担任英冠球队女王公园流浪（Queens Park Rangers，简称QPR）的共同所有者长达18年，直到他与利物浦的合作消息曝光后才退出QPR。



芬威体育集团在2010年以3亿英镑（约5.19亿新元）买下利物浦，并在三年前将约3%的少数股权转让给全球体育投资公司Dynasty Equity。



利物浦将在星期天（23日）作客纽卡斯尔（Newcastle），展开新赛季的英超征程。红军在上赛季仅取得第五名，本赛季急需重整旗鼓。正是因为上季表现不佳，带队夺得英超冠军仅一年的主帅斯洛特（Slot）随即被炒鱿鱼。



目前距离英超转会市场关闭还有几个星期，这笔新注入的资金无疑将为利物浦新主帅伊劳拉（Iraola）提供强力后盾，方便他在新赛季前继续补强阵容。自上赛季结束至今，利物浦已花费约9400万英镑（约1.63亿新元）引进了雅凯（Jacquet）和穆尼奥斯（Munoz）。