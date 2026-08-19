（伦敦综合电）英超劲旅阿斯顿维拉（Aston Villa）已与西哈姆（West Ham）达成协议，将以“先租后买”的方式签下28岁的前曼联右后卫万比萨卡（Wan-Bissaka）。

据悉，这名刚果民主共和国（刚果（金））国脚已获准前往英格兰中部接受体检。虽然具体的转会费数额尚未公布，但西哈姆此前对有意求购的球会开价约为2500万英镑（约4325万新元）。在双方展开谈判期间，万比萨卡缺席西哈姆本赛季的前两场英冠赛事。

西哈姆今夏在转会市场套现动作频频，此前已分别以8500万英镑及6000万英镑出售中场马特乌斯·费尔南德斯（Mateus Fernandes）和边锋萨默维尔（Crysencio Summerville），不过队长博文（Bowen）已与球会签下新合约留队。

维拉在转会窗同样动作不小，最引人瞩目的是以1亿1700万英镑将攻击手摩根·罗杰斯（Morgan Rogers）售予切尔西（Chelsea）。在计入球员出售收益后，维拉目前的净支出约为1亿1000万英镑，为英超各队中最低。

在引援方面，维拉已先后签下中场曼赞比（Manzambi）、若昂·戈麦斯（Joao Gomes），以及备受好评的年轻中后卫西塞（Modou Keba Cisse），并以附带买断条款的租借形式从切尔西引进边锋加尔纳乔（Garnacho）。

在主帅埃梅里（Emery）的带领下，维拉上赛季勇夺欧联杯冠军，并位列英超第四。维拉将在星期天（23日）的英超首轮赛事中客场对阵布赖顿（Brighton），正式开启新赛季征程。