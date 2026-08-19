距离日本爱知·名古屋第20届亚洲运动会开幕还有一个月（9月19日）之际，新加坡奥林匹克理事会宣布任命新加坡奥林匹克基金会董事会成员吴启元为代表团团长。他将与副团长足球名宿杜里奇（Duric）和地板钩球前国手法里扎·扎比尔（Fariza Zabir），共同率领新加坡代表团参加本届亚运会。

今年66岁的吴启元在体育行政、领导力及大型赛事管理方面拥有丰富经验。2010年新加坡主办首届青年奥林匹克运动会时，他曾担任新加坡青奥会组委会总裁。他也是国际奥委会2014年南京青奥会协调委员会的成员。

活跃于商界的吴启元是移动监控与车联网方案企业Solo私人有限公司的执行主席，曾是正规军人的他也曾在新加坡武装部队中担任多项高级职务。

作为代表团团长，他将率领新加坡代表团，并在整个赛事期间负责代表团的福利和支持工作。他将与运动员、官员和后勤支持团队紧密合作，确保他们为比赛做好充分准备。

吴启元说：“能够被任命为新加坡亚运会代表团团长，我深感荣幸。曾有幸参与青奥会的工作，让我深知准备一项大型赛事需要付出多么巨大的奉献、筹备工作和艰苦努力。我们的首要任务是全力支持我们的运动员和官员，为他们在亚运会上的备战、表现和发挥创造最佳的环境。

“我期待成为新加坡代表团的一员，在他们的整个征程中给予支持，并见证他们在亚洲舞台上展现出最好的一面。我相信，在我们共同努力下，我们将为新加坡代表团和新加坡国家创造一届难忘且意义非凡的亚运会。”

56岁的杜里奇曾在1992年巴塞罗那奥运会代表波黑参加了皮划艇比赛，随后来到我国展开了相当出色的职业足球生涯。在22年的球员生涯中，他赢得了八次联赛冠军和三次新加坡杯冠军，并三次被评为年度最佳球员，四次获得最佳射脚称号。

2007年，当时37岁的他首次代表新加坡国家队出战，共出场53次，攻入24球，帮助新加坡夺得2012年亚细安足球锦标赛冠军，随后于2014年退役。如今，杜里奇是ActiveSG足球学院的院长。

37岁的法里扎曾作为守门员，代表新加坡女子地板钩球国家队参加了三届东运会和五届世界锦标赛。她目前是思源中学的体育教师，在课堂之外，她依然积极参与体育和青年发展事务。

2022年至2024年，她被借调至高水平体育学院的“狮城教练”（CoachSG）团队，以运动员和教育工作者的双重经验，为教练以及更广泛的教练生态系统的发展作出贡献。

新加坡将派出300多名运动员，参加第20届亚运会27个大项的比赛。