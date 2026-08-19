（辛辛那提路透电）美国选手中岛布兰登（Brandon Nakashima）延续突破性的夏季赛季表现，星期三（8月19日）在辛辛那提网球公开赛第三轮以6比7（3）、7比6（4）、6比1逆转战胜赛会四号种子梅德韦杰夫（Medvedev），成功跻身男单16强。

中岛开局便占据主动，不过俄罗斯的梅德韦杰夫随后稳住阵脚，先下一城。在后两盘比赛中，梅德韦杰夫逐渐失去节奏和冷静，顽强的中岛乘势而上，最终锁定胜局，也取得职业生涯四次对阵梅德韦杰夫的首场胜利。

中岛在本次辛辛那提站前就状态出色，他在华盛顿站打进半决赛，在蒙特利尔也闯入决赛。凭借这场胜利，他本赛季巡回赛硬地胜场数达到20场，与梅德韦杰夫并列第二多，捷克球员门希克（Mensik）以21场胜场位居榜首。

中岛说：“面对赛点的时候，我只是不断告诉自己，要为每一分继续战斗。如果他能结束比赛，那只能说明他打得太好了。我就是继续战斗，并成功把比赛拖进决胜盘。我对自己在第三盘的表现感到非常满意。

“比赛总会有起伏，也总会有一些时候感觉没那么好。但我会努力坚持每一个时刻，继续战斗。”

世界排名第22的中岛下一轮将对阵葡萄牙选手博尔热斯（Borges），后者以6比3、6比4击败俄罗斯的卢布列夫（Rublev）晋级。

中国女单则一喜一忧，王欣瑜被白罗斯世界第一的阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）淘汰，王曦雨则收获叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina）的退赛礼。

世界第九的乌克兰女将叶连娜因右脚踝受伤，赛前便宣布退赛。她在声明中写道：“很遗憾，我已经尽了最大努力恢复，但我在多伦多站期间受的伤，加上第二轮比赛又让伤势承受更多负荷，我没能像希望的那样及时恢复。”

叶连娜预计在本月底开打的硬地大满贯美国网球公开赛复出，王曦雨下一轮将与美国选手麦迪逊·凯斯（Madison Keys）争夺八强资格。

另一名中国女将王欣瑜则挣扎大约小时，被白罗斯好手阿丽娜以6比1、6比3拿下。这是阿丽娜在1000级别中的地45场胜利。

阿丽娜说：“我没什么好抱怨的。她是一名很难对付的对手。能够像这样在不到一小时内直落两盘取胜，真的不可思议。

“我非常高兴能够晋级。我非常相信自己，也敢于打出自己的击球。我没有想太多，而是能够保持专注，全神贯注于每一分。”

阿丽娜下一轮将对阵捷克选手萨拉·贝伊莱克（Sara Bejlek），后者以4比6、6比1、6比2逆转击败叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃（Ekaterina Alexandrova）。