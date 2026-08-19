（摩纳哥法新电） 曼联（Manchester United）及尤文图斯（Juventus）前中场巨星保罗·博格巴（Paul Pogba）在效力仅一个赛季后，于星期三（8月19日）被法甲豪门摩纳哥（Monaco）提前解约，标志着这名法国名将的欧洲职业生涯可能就此画上句号。

现年33岁的博格巴曾是法国队夺得2018年世界杯冠军的核心功臣。然而，自服满禁药禁赛期复出以来，他一直难以重回巅峰状态，并频频遭遇伤病。

摩纳哥星期三发声明表示，加盟时为博格巴设定的目标“仅实现一部分”，因此决定提前解除原本将于2027年6月到期的合约。博格巴此前刚刚摆脱膝伤困扰，如今又因大腿肌肉拉伤而无法上场。

摩纳哥在声明中向博格巴致敬，赞扬其拥有“非凡的心态、决心和始终如一的高标准”，并表示即便在受伤期间，他也通过“向其他球员分享经验与专业知识”，对队内年轻球员产生了积极正面的影响。

在同一份声明中，博格巴承认自己在摩纳哥的出场次数未能达到预期。在上个赛季中，他仅代表球队在法甲联赛中出场六次，累计上场时间仅为115分钟。

博格巴说：“能够代表这家俱乐部和摩纳哥出战是一段难忘的经历”，并向主席、管理层、队友、全体工作人员和始终信任他的支持者表达了感谢。

禁赛成生涯沉沦点

博格巴在两度效力曼联期间累计出场233次；在尤文图斯效力期间，他曾帮助球队四次斩获意甲冠军，并荣膺意甲年度最佳球员。

在国家队层面，他共代表法国队出场91次，并在2018年俄罗斯世界杯决赛4比2击败克罗地亚的比赛中攻进关键一球。

然而，在2023年效力尤文图斯期间，他在一次药检中被检测出睾酮阳性。尽管他强调这个成分源自美国一名医生开出的膳食补充剂，但他最初仍被处以禁赛四年的重罚。随后经体育仲裁法庭（CAS）上诉，禁赛期被缩短至18个月。

博格巴在解禁后于2025年夏天以自由身加盟摩纳哥。在结束摩纳哥的生涯后，据报道多支美国职业足球大联盟（MLS）球队对他表达了兴趣。此前博格巴曾与梅西（Messi）效力的迈阿密国际（Inter Miami）频繁联系在一起，但当时双方并未达成实质性的合约报价。