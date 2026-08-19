（路透电）前温布尔登网球锦标赛亚军、澳大利亚名将“坏小子”基里奥斯（Kyrgios）因可卡因（Cocaine）药检呈阳性，星期三（8月19日）被国际网球诚信机构（ITIA）处以临时禁赛处罚。31岁的基里奥斯随后公开发表道歉声明，坦承犯下“巨大错误”，并表明将承担全部责任。

基里奥斯在社交平台Instagram发布动态道歉声明。（取自Instagram @k1ngkyrg1os）

ITIA发布声明指出，基里奥斯今年6月在西班牙马略卡举行的一项ATP 250巡回赛期间接受抽查，样本中被验出含有可卡因代谢物苯甲酰爱哥宁（benzoylecgonine）。世界反兴奋剂机构（WADA）实验室于7月17日确认样本呈阳性，ITIA随后自8月4日起对他实施临时禁赛。

可卡因在WADA禁用清单中被列为兴奋剂及滥用物质。在禁赛期间，基里奥斯不得以球员或教练身份参加或出席任何由国际网联（ITF）、ATP、WTA、大满贯赛或各国网协举办的赛事。

基里奥斯已决定不对禁赛令提出上诉。他在社交平台Instagram发布动态写道：“我最近在马略卡的药检中呈阳性。我犯了一个巨大的错误，并为此承担全部责任。我要向我的球迷、家人、赞助商和身边所有人道歉。最重要的是，我向支持我的孩子们道歉，我知道这树立了极坏的榜样，我对自己深感失望。”

这名曾高居世界第13位的澳洲好手透露，近年来的伤病让他在身心两方面承受巨大折磨。经历手腕重建和膝盖手术后，他自2023年以来仅出战10场比赛，更缺席了整个2024赛季。

“接受职业生涯即将走向终点，比我想象的还要艰难，有时我感到无助和孤独。”基里奥斯表示，他将远离社交媒体与公众视线28天，专注调整自我状态。

基里奥斯向来以直言不讳著称，过去曾对辛纳（Jannik Sinner）和斯瓦泰克（Iga Swiatek）的禁药风波猛烈炮轰，直斥网坛药检处理“令人恶心”，如今自己却深陷药检泥潭，令人唏嘘。