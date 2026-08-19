（洛杉矶综合电）尽管洛杉矶湖人（LA Lakers）控股老板珍妮·巴斯（Jeanie Buss）反对兄弟姐妹出售巴斯家族在湖人剩余17.8%的股份，但她的五个兄弟姐妹在星期二（8月18日）联合发文，依然坚持要把股份出售给球队新买家鲍勃·艾格（Bob Iger）和乔希·库什纳（Josh Kushner）。

六兄弟姐妹中的五人在联合声明中说：

“我们的关注点始终放在我们认为最有利于湖人、世代支持这支球队的球迷，以及更广泛的洛杉矶社区的事情上。强尼（Johnny）、吉米（Jimmy）、詹妮（Janie）、乔伊（Joey）和杰西（Jesse）已经做出决定，将出售家族持有的剩余股份，我们在这一决定上保持一致。

“我们打算周详、尊重且通过适当的程序推进此事。我们对鲍勃·艾格和乔希·库什纳怀有极大的尊重，并相信他们理解湖人对于洛杉矶，以及我们无比忠诚的球迷群体意味着什么。我们坚信，他们将维护这支球队所代表的一切，并在我们父亲奠定的基础上更进一步。”

Just In --- Buss Family Statement

The Los Angeles Lakers have never been just a basketball team. They have been one of the greatest privileges of our lives.



Our focus has always been on what we believe is best for the Lakers, the fans who have supported this franchise for… — Dan Woike (@DanWoikeSports) August 18, 2026

自1979年以来，巴斯家族一直是洛杉矶湖人股东，在原任老板杰里·巴斯（Jerry Buss）2013年去世后，他的六个孩子接过球队经营权，但过程伴随着权力争夺和内讧。去年由他们六人组成的巴斯家族信托，同意以100亿美元（约127亿新元）将球队绝大部分股份出售给马克·沃尔特（Mark Walter），并由珍妮·巴斯继续担任球队控股老板直到2030年，其他五人则离开球队管理层。

不过一年后，沃尔特又以破纪录的125亿美元，把球队卖给迪士尼前高管艾格及商人库什纳，但这一交易目前尚未获得美国职业篮球赛（NBA）官方批准。如今巴斯家族兄弟姐妹中的五人也决定出售剩余的17.8%股份给两人，但遭到珍妮的反对。

根据NBA的相关规定，球队的控股老板或董事长必须持有特许经营球队至少15%的股份。

所以一旦巴斯家族的剩余股份被出售，珍妮就不能担任湖人队的控股老板，巴斯家族自1979年以来掌舵湖人的时代也会告一段落。

珍妮此前通过律师指出，任何出售湖人的行为都需要获得共同受托人的批准，而珍妮也是共同受托人之一，强调她的兄弟姐妹不能就这样卖股份。