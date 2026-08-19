不顾控股老板珍妮反对 巴斯五兄弟姐妹坚持卖湖人股份
（洛杉矶综合电）尽管洛杉矶湖人（LA Lakers）控股老板珍妮·巴斯（Jeanie Buss）反对兄弟姐妹出售巴斯家族在湖人剩余17.8%的股份，但她的五个兄弟姐妹在星期二（8月18日）联合发文，依然坚持要把股份出售给球队新买家鲍勃·艾格（Bob Iger）和乔希·库什纳（Josh Kushner）。
六兄弟姐妹中的五人在联合声明中说：
“我们的关注点始终放在我们认为最有利于湖人、世代支持这支球队的球迷，以及更广泛的洛杉矶社区的事情上。强尼（Johnny）、吉米（Jimmy）、詹妮（Janie）、乔伊（Joey）和杰西（Jesse）已经做出决定，将出售家族持有的剩余股份，我们在这一决定上保持一致。
“我们打算周详、尊重且通过适当的程序推进此事。我们对鲍勃·艾格和乔希·库什纳怀有极大的尊重，并相信他们理解湖人对于洛杉矶，以及我们无比忠诚的球迷群体意味着什么。我们坚信，他们将维护这支球队所代表的一切，并在我们父亲奠定的基础上更进一步。”
自1979年以来，巴斯家族一直是洛杉矶湖人股东，在原任老板杰里·巴斯（Jerry Buss）2013年去世后，他的六个孩子接过球队经营权，但过程伴随着权力争夺和内讧。去年由他们六人组成的巴斯家族信托，同意以100亿美元（约127亿新元）将球队绝大部分股份出售给马克·沃尔特（Mark Walter），并由珍妮·巴斯继续担任球队控股老板直到2030年，其他五人则离开球队管理层。
不过一年后，沃尔特又以破纪录的125亿美元，把球队卖给迪士尼前高管艾格及商人库什纳，但这一交易目前尚未获得美国职业篮球赛（NBA）官方批准。如今巴斯家族兄弟姐妹中的五人也决定出售剩余的17.8%股份给两人，但遭到珍妮的反对。
根据NBA的相关规定，球队的控股老板或董事长必须持有特许经营球队至少15%的股份。
所以一旦巴斯家族的剩余股份被出售，珍妮就不能担任湖人队的控股老板，巴斯家族自1979年以来掌舵湖人的时代也会告一段落。
珍妮此前通过律师指出，任何出售湖人的行为都需要获得共同受托人的批准，而珍妮也是共同受托人之一，强调她的兄弟姐妹不能就这样卖股份。