面对优势明显的丹麦组合，新加坡组合高永杰／洼纯佑以16比21、8比21直落两局告负，星期三（8月19日）止步羽毛球世锦赛男双32强。

我国羽毛球男双选手高永杰／洼纯佑首次挑战经验丰富的丹麦名将组合拉斯姆森（Rasmussen）／阿斯特鲁普（Astrup）。对手现世界排名第16位，而我国组合排第42位。

第一局用时15分钟，我国男双队员奋力追分但还是以16比21落败。第二局，对手以11比2的巨大优势率先进入技术暂停。除了比拼球技，双方在这一局中也多次运用鹰眼挑战系统（我国组合一次，对方两次）。

尽管两对组合在世界排名与奖金积累上差距显著——丹麦组合不仅排名靠前，职业生涯更是已累计获得超48万美元（约61万新元）的奖金，而年轻的新加坡组合职业生涯总奖金仅为7734美元。

同为24岁的新加坡组合正处于上升期，职业生涯总战绩为62胜52负（本赛季9胜14负）。面对分别34岁与37岁、身材高大且经验老道（职业生涯近400胜）的丹麦老将阿斯特鲁普／拉斯姆森，年轻的新加坡组合并没有让比赛呈现一边倒的态势。