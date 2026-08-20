（马德里综合电）凭借李刚仁和巴埃纳（Baena）的精彩进球，体育马德里（Atletico Madrid）在新加坡时间星期四（8月20日）凌晨在西甲联赛主场以2比0打败升班马马拉加（Malaga），取得新赛季的开门红。

此前曾渴望加盟巴塞罗那（Barcelona）的阿根廷国脚阿尔瓦雷斯（Alvarez），因在世界杯后的假期结束后仍在恢复体能，与另外几名球员一样尚未归队参赛。体马之前说，不会出售阿尔瓦雷斯，巴塞据报也已经对他打消念头。

主帅迭戈·西梅奥内（Diego Simeone）本场派出一支充满年轻面孔的阵容，第58分钟替补登场的新援李刚仁和巴埃纳分别在禁区外轰入远射，为球队全取三分。

今年夏天从巴黎圣日耳曼（PSG）转会到体马，并穿上离队的体马传奇格里耶兹芒（Griezmann）留下的7号球衣的韩国国脚李刚仁，在第70分钟于右路拿球内切至禁区边缘，随后起脚射出一记漂亮的弧线球，打破僵局。

比赛还剩五分钟时，西班牙世界杯冠军成员巴埃纳轰出一记技惊四座的自由球，皮球击中横梁弹入网窝。

西梅奥内在赛后说：“这是两个非常精彩的进球，让我们赢下一场并不轻松的比赛。”

李刚仁则说：“我们对胜利感到高兴，我们会继续努力在下一场比赛进步。我现在还缺乏节奏，但随着训练的深入，我们会有所提升。”

马拉加在2018年从西甲降级后，曾一度跌入西班牙第三级别联赛，之后一路拼杀重返顶级联赛。他们在上半场防守顽强，没有给体马太多机会。

巴埃纳评价道：“首场比赛总是很艰难。马拉加是一支很棒的球队，拥有很多年轻球员，他们给我们制造很大的麻烦。我很高兴能在大都会球场攻入我的首个（主场）进球。”巴埃纳上赛季从比利亚雷亚尔（Villarreal）加盟体马，不过表现起伏不定。

上赛季获得第四名的体马，将在星期天（23日）主场迎战上赛季力压他们夺得第三名的比利亚雷亚尔。

本周末，西班牙两大豪门皇家马德里（Real Madrid）和巴塞罗那也将开启他们的新赛季征程，皇马将于新加坡时间星期天凌晨客场对阵西班牙人（Espanyol），巴塞则在下星期一（24日）凌晨客场对阵埃尔切（Elche）。