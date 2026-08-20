（巴黎法新电）法国职业足球联盟（LFP）星期三（8月19日）说，由于巴黎圣日耳曼（PSG）的主场草皮状况不佳，球队新赛季法甲的首场比赛已改在原定客队雷恩的主场——罗阿宗公园球场（Roazhon Park）进行。

巴黎圣日耳曼原定于新加坡时间下星期一（24日）凌晨在王子公园球场迎战雷恩，虽然比赛场地发生对调，但比赛的日期和时间保持不变。

这支法甲和欧冠冠军说：“今年夏天巴黎地区在历经持续异常的高温后，最近的一波热浪急剧加速王子公园球场草皮的恶化，目前草皮已严重受损。”球队说，草皮将在9月5日凌晨主场对阵摩纳哥（Monaco）的比赛前完成更换。

LFP在声明中说：“目前的场地状况无法保障球员的安全。”

由于这次场地对调，巴黎圣日耳曼将改在明年3月6日的周末，才在主场迎战雷恩。

在法国超级杯领红卡 门德斯被停赛三场

与此同时，巴黎圣日耳曼左后卫努诺·门德斯（Nuno Mendes）因在上周末法国超级杯输给朗斯（Lens）的比赛中领到红牌，被处以停赛三场的处罚。

这名葡萄牙国脚在第87分钟因肘击朗斯球员斯科拉斯（Skoras）而被红牌罚下。

他因此将缺席球队对阵雷恩、里尔（Lille）和摩纳哥的前三场法甲比赛。最近从阿斯顿维拉（Aston Villa）加盟球队的法国左后卫迪涅（Digne）有可能在这几场比赛顶替他的位置。

朗斯后卫安东尼奥（Kyllian Antonio）也因为在同一场比赛对大巴黎新援阿克利乌什（Akliouche）进行危险铲球而被罚下，确认被处以停赛两场的处罚。虽然10人作战，但朗斯最后1比0爆冷胜出。