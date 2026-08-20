（伦敦路透电）英超联赛首席执行官马斯特斯（Masters）星期三（8月19日）说，在因凡蒂诺（Infantino）陷入领导能力的争议动荡之中，国际足球联合会需要一名新的主席候选人并进行治理改革。

就在前一天，马斯特斯开炮指国际足联主席因凡蒂诺因此前试图变卖世界杯商业未来股权的计划，而按下“自毁按钮”。星期三，马斯特斯补充说，任何挑战者都应该在提名截止日期之前挺身而出，提出一项能够团结各洲际足联的新方案。

在新赛季英超揭幕战开启前夕，马斯特斯在接受采访时指出，这场危机凸显审查国际足联权力结构的必要性。

马斯特斯说：“我认为眼下显然需要发生的是，在（3月18日主席选举）截止日期前能出现另一名候选人，带来一份全新的、不同的方案，从而有望团结各个洲际足联。而且我认为，这个方案的一部分应当包含推进治理机制改革。”

马斯特斯认为，近期发生的一系列事件足以证明有必要对国际足联的运作方式进行重新评估。

他说：“这并不是说来自欧洲的人应该向世界其他地区发号施令，告诉他们该改革什么或该如何做决定。但在目前这个节点上，审查这些治理结构以及主席的角色和实际拥有的权力是完全正当的，哪怕这个人是为了改革自己的职责范围而来。”

英超首席执行官马斯特斯（图）说，即使是在冠病疫情造成的财务不确定性期间，英超也从未考虑过类似于因凡蒂诺这样引入私募股权的方案。（路透社）

路透社已联系国际足联寻求他们对马斯特斯言论的回应。

马斯特斯强调，即使是在冠病疫情造成的财务不确定性期间，英超也从未考虑过类似于因凡蒂诺这样引入私募股权的方案。

“即便是在疫情期间，当大家面临巨大困难时，我们也没有考虑过那样的解决方案。英超的运作模式非常成功，我们在媒体版权业务上取得巨大成功，拥有出色的市场份额。我们完全没有必要去寻找那类外部投资。”

英超本周末开锣 马斯特斯：众多看点和悬念

新赛季英超揭幕战将在新加坡时间星期六（22日）凌晨打响，卫冕冠军阿申纳（Arsenal）将在主场迎战升班马考文垂（Coventry）。马斯特斯指出，本赛季的英超增添额外的看点与悬念。

随着曼市（Manchester City）名帅瓜迪奥拉（Guardiola）离任，九名新主帅上任，以及包括罗德里（Rodri）和萨拉赫（Salah）在内的多名顶级巨星离队，英超正步入一段充满未知的转型期。

马斯特斯说：“虽然有一些大牌球星离开这个舞台，但新的球星和光芒将会涌现。这实际上是英超联赛在本赛季展现全新面貌的一个契机。

“我不知道新赛季会是什么样子，我也迫不及待想一探究竟。但我认为我们应该给所有这些新教练一个机会。一个时代结束，新的时代正在开启。没有人能确切知道谁会成为下一批璀璨的新星或瞩目的焦点，但他们一定会脱颖而出。”