（上海综合电）一名中国男童星期二（8月18日）与父亲观看上海申花比赛结束后，因身穿中国前锋武磊的红色国家队球衣，被数名申花球迷围堵。上海警方说，三人被行政拘留，武磊也在微博上寻找这对父子。

上海警方星期三（19日）晚上在微博发文：“观众华某某（男，36岁）、金某某（男，41岁）、殷某某（男，51岁）在体育场二号大扶梯处，看见一男童身着非主场球队的球员服饰后，三人为发泄情绪即对男童的父亲进行指责谩骂，造成恶劣社会影响。目前，上述三人因寻衅滋事的违法行为已被警方依法处以行政拘留。”

网上流传的视频显示，在上海申花主场0比3不敌北京国安后，这几名球迷围着一对父子，指责男童的球衣穿着。当时男童身穿的是中国射脚武磊的红色国家队7号球衣，不过武磊是申花同城死敌上海海港的当家前锋，虽然男童没有身穿海港球衣，不过还是引起这几位申花球迷的不满。

网民纷纷批评这几名球迷的行为，称“不该把情绪发泄到孩子身上”“输球又输人”“穿国足球衣有错吗”。

武磊也在星期二通过官方微博发布寻人启事，寻找小球迷父子，并表示若当事人本人或能联系到他们的知情者看到消息，可通过私信取得联系。