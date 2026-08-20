（利雅得法新电）荷兰中场蒂贾尼·赖因德斯（Tijjani Reijnders）星期三（8月19日）完成从曼市（Manchester City）转会至沙特职业联赛球队艾加第斯亚（Al-Qadsiah）的交易。据报道，这笔交易价值6100万欧元（约9055万元）。

赖因德斯曾代表荷兰国家队参加最近的世界杯，他已和新东家签署一份至2031年的合同，成为西班牙世界杯冠军队长罗德里（Rodri）转会巴塞罗那（Barcelona）后，又一名离开曼市的中场。

赖因德斯在2025年6月才从体育米兰（AC Milan）加盟曼市，但在一个赛季后就转会离队，他和曼市的合同原本还剩四年。

上周，他与一线队分开进行训练，随后缺席曼市在英格兰社区盾中0比3完败阿申纳（Arsenal）的比赛。

上赛季，赖因德斯在曼市前主教练瓜迪奥拉（Pep Guardiola）麾下各项赛事出场47次，攻入七球，帮助球队夺得足总杯和联赛杯冠军。

他说：“能为曼市效力我感到无比荣幸，我非常享受在这里度过的每一分钟。

“上赛季作为球队的一员赢得两座如此特别的奖杯，这对我来说是难以置信的经历和成就，我将永远铭记并细细回味。”

艾加第斯亚得到沙特国家石油公司沙特阿美（Aramco）的支持，目前由前利物浦（Liverpool）主帅罗杰斯（Rodgers）执教。